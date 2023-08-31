港大非本地學士生人數「復常」 逾800內地佔半

全國試「榜眼」 坦桑尼亞生笑稱香港熱

Lucy在中學期間參與組織了一場募捐活動，為當地醫院籌集資金購入醫療器械，過程中有感醫療面臨器械不足等困難，決定大學修讀相關專業，希望成為生物醫學工程師。她說高中時的輔導員常向她提到香港，令她逐漸對這個城市感興趣，又了解到香港大學生物醫學工程的全球排名高，在收到港大附有全額獎學金的錄取通知後決定留學港大，「我得知自己拿全獎時非常激動，如果沒獎學金，我的家庭無法負擔留學的費用」。

她說今年港大在坦桑尼亞取錄兩名學士生，另一人正好是她的高中同學兼好友。她約一周前和朋友一同抵港，這亦是她首次出國。她笑稱對香港第一印象是「熱」，說較坦桑尼亞更潮濕，是兩種不同的熱。

來自蒙古的新生Gerelt Oyunbold非常適應香港的天氣，他亦獲得港大全額獎學金，將入讀商學院；提及選擇港大商學院是因為想學習商業運作，目標創立自己的服裝品牌，亦會利用好港大的實習資源，多積累實踐經驗。

德國生：港連接歐亞 盼探索亞洲文化

另一名非本地學士生、來自德國的Norman Sergej Cremer同樣將入讀商學院，他高中時到廣州參加兩周遊學，被亞洲的文化吸引，又說選擇香港是因為這城市在文化及經濟上連接亞洲和歐洲，而港大全球排名高、歷史悠久，希望在這裏探索亞洲文化、結識不同的人。訪問當日，有記者問3名學生是否擔心近年香港一系列社會事件被指遏制言論自由，港大公關表示3人或對相關議題不了解。

港大回覆本報稱，非本地生報讀人數錄得穩定增長，平均每學年錄得約2萬申請，今年暫已錄取800人中，內地生約佔一半，比例與之前相若。浸大、科大、中大表示今學年收生工作仍未結束，浸大指今年目前錄取的非本地本科學生來自21個不同國家和地區，範圍較疫情期間廣泛。科大稱過去數年學士課程每年錄取500多名非本地生，約佔一年級本科生新生兩成，而內地生佔少於一半，報考人數恢復到疫前水平。中大稱每年錄取的內地本科生人數約300名，今學年報名及收生人數較疫情期間均錄得穩定升幅。