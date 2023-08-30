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港聞二

教聯籲停殺校 指新開班機制添憂

【明報專訊】新學年後天展開，教聯會昨日提交《施政報告》教育範疇建議，副會長、立法會議員鄧飛呼籲政府「暫緩縮班殺校」，讓學界有更多時間消化新的生源，包括新冠疫情後恢復來港返學的內地生。他又指中學界對教育局日前公布的開班計算新措施感害怕，憂進一步加快「殺校潮」。

距離開學一周前，教育局上周五更改中學開班機制。新措施下，9月點算學生人數（數人頭）後，如果中學連續兩年獲准開兩班中一，第三年9月起中一班數須封頂，最多兩班，有別以前可開3班。

鄧飛說，學界對新措施感害怕，舉例明年初升中「自行收生」階段，倘被封頂開兩班中一的中學「不知何故、如有神助」獲3班的報名人數，亦不准收足相關學生，做法不合理。他亦擔心新措施加快「殺校潮」，「對學校而言開兩班或一班（中一）是很難做」，稱有家長或因學校班數遭封頂，產生負面觀感，學期中安排子女轉校。

鄧飛相信通關後內地生恢復來港返學，學生人數可逐步回升，「但若（將來）不夠學校，又呼救命」，呼籲政府暫緩縮班殺校的做法。

教聯會主席黃錦良稱，該會亦建議進一步推行愛國主義教育，當中可為部分本地學校提供更多津貼，促進與內地姊妹學校交流。

劉智鵬：加開不同日數內地團

至於日前有中學生表示高中公民科內地考察一天團裏，有7小時在旅遊巴度過，身兼「課程發展議會—考評局公民與社會發展委員會」主席的教聯會會長劉智鵬稱，為照顧特殊教育需要（SEN）生，不會取消一天團，但將加開不同日數的考察團。

另外，教育界背景的立法會議員周文港昨日表示，政府要加強在海外推廣香港教育，又提倡撤銷本地所有資助大學、自資院校取錄非本地本科新生的限額，「通過充分吸納非本地生源，提升香港高等教育的競爭力和增強發展動能」。

相關字詞﹕非本地生 施政報告 中一 縮班殺校 教聯會

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