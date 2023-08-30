無人駕駛專道2025動工 航天城出東涌10分鐘

機管局正興建連接港珠澳大橋香港口岸人工島及航天城的行人及自動駕駛車輛行車天橋「航天走廊」。局方早前稱會將「航天走廊」自動駕駛運輸系統伸延至東涌市中心，發展「機場東涌專道」。

航天城碼頭最快年底刊憲

據離島區議會最新文件，機管局預計「航天走廊」建成後，航天城至人工島車程需約2至3分鐘，至於由航天城或人工島出發，連接東涌的「機場東涌專道」，車程料需約8至10分鐘。航天城所在的機場島路段，局方建議利用及擴闊機場島東岸現有沿海地面維修道路，沿途設中途站；連接東涌路段則為高架橋，橋上東涌站分別連接月台及達東路，方便乘客往來港鐵東涌站及公共運輸交匯處。局方稱「機場東涌專道」環評結果顯示，實施擬議緩解措施後工程符法例要求，報告正交環保署審核。

另外，機管局亦曾提及擬於航天城海旁興建供遊艇停泊的航天城碼頭及船繫泊設施，並發展海濱長廊；局方於文件稱項目料今年底至明年初刊憲，完成法定程序獲授權後將動工。