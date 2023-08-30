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港聞

港聞二

3人去年六四多區塗鴉 認8項刑毁

【明報專訊】同是22歲的1男2女於去年6月4日凌晨時分，利用自製的「六四」字樣噴漆模版，在九龍多區的公共設施塗鴉「六四」圖案。3人昨在西九龍裁判法院承認共8項刑事毁壞罪，案情提及其中一名女被告提議街頭塗鴉，稱欲「喺六四前一日噴到周街都係」。裁判官下令3人須各自向政府賠償417元清潔費，並將案件押後至9月21日判刑，以待為3人索取背景及社會服務令報告，其間3人准保釋候懲。

3名被告分別為楊源碩、吳嘉倩及陳鈺喬，原本被控合共12項刑事毁壞罪，其中4罪昨獲控方不予起訴，存檔於法庭。

保釋候判 各賠417元清潔費

辯方求情稱，楊和吳為情侶，同於香港設計學院畢業及現任舞台工人，楊過往有一次同類型案底，但該事件純屬藝術塗鴉，與政治無關，吳則為初犯；陳是初犯，曾於職訓局修讀藝術課程及銜接文學學士課程，畢業後任職時裝店銷售員，日後有意經營時裝生意。辯方冀法庭考慮3人有悔意及輕判。

案情指出，3人連同一名男子於2022年6月4日凌晨1時至2時許，一同於九龍石硤尾街、鴨寮街、黃竹街、荔枝角道、上海街、砵蘭街、咸美頓街、彌敦道、豉油街、花園街附近，以噴漆損壞公共設施，包括5個電源箱、3個停車收費表、4支燈柱、2個郵筒、1部偵速攝影機、2支交通燈柱、2個垃圾桶。

案情續指出，3人於案發不足一周內依次被捕，警方調查3人手機後發現，吳於同年5月28日傳信息給楊，表示想「喺六四前一日噴到周街都係」。楊建議自製噴漆模版（stencil）及建議吳犯案時穿上平日較少會穿的衣服。

【案件編號：WKCC 2520/23】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 刑事毁壞 塗鴉 六四事件

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