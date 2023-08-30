明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

襲內地客追至警署 經紀集結囚14月

【明報專訊】2019年9月2日，一名來港旅遊的內地男子表示「我中國來的」、「這裏是中國香港」，遭示威者圍毆。有份施襲的27歲保險經紀早前承認非法集結罪，還押至昨天在西九龍裁判法院被判入獄14個月。裁判官表示事主用普通話表明身分後，無故被人圍毆，反映霸凌及仇視的行為；又指被告追擊事主至旺角警署附近，斥他目無法紀。

求情稱以為記者被打

辯方求情稱，被告葉子健對於令事主對香港產生負面觀感而感抱歉，並指他一開始以為有記者被人打，才出手阻止事主離開。被告事發後積極更生，參與義工服務，有意日後成為一名議員助理。

署理主任裁判官香淑嫻判刑時指出，當晚約百人在案發地點聚集，襲擊事件歷時5分鐘，被告沒有手持武器。惟案中有加重刑責的因素，包括事主是旅客及無辜路過，因表明是中國人身分而被打，反映霸凌及仇視的行為、被告沒有受到挑釁下施襲，其行為令香港國際都市的形象受損，且追擊事主至警署附近，反映他目無法紀。

控方案情指出，當晚11時許，事主董博宣從金都商場沿彌敦道步行，一名女子要求董叫政治口號，示威者亦開始跟隨他。其後有人向董叫罵，繼而施襲，被告參與其中。當晚警方從新聞直播知悉事件，有警員從旺角警署後門衝出營救事主，並拘捕被告。事主送醫驗傷，發現身上多處瘀傷。

【案件編號：WKCC 1637/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕西九龍裁判法院 保險經紀 私了 非法集結罪 反修例事件

上 / 下一篇新聞

「現時不宜」 立會好聲音煞停 建制人士：另有部分國慶中秋活動醞釀取消
「現時不宜」 立會好聲音煞停 建制人士：另有部分國慶中秋活動醞釀取消
藍星行動上月辦活動 16議員獨唱又合唱
藍星行動上月辦活動 16議員獨唱又合唱
拆局：議員負面報道多惹西環關注 有人倡立會秘書處提醒投票
拆局：議員負面報道多惹西環關注 有人倡立會秘書處提醒投票
郵輪碼頭交通支出7日59萬 政府：與營運商攤分
郵輪碼頭交通支出7日59萬 政府：與營運商攤分
光榮指法例過時礙活化 反問食環為何發牌他店
光榮指法例過時礙活化 反問食環為何發牌他店
鄧桂思案兩醫 撤控誤殺即復職 或重召死因聆訊 聯網總監感「醫護鬆口氣」
鄧桂思案兩醫 撤控誤殺即復職 或重召死因聆訊 聯網總監感「醫護鬆口氣」
律政司：審視證據法律後決定
律政司：審視證據法律後決定
指開先例損害已成 林志釉促律政詳細交代
指開先例損害已成 林志釉促律政詳細交代
稱籌錢醫癌父 男子拍裙底照網售囚10周 4未成年女生受害 官斥以他人傷痛減親人病痛
稱籌錢醫癌父 男子拍裙底照網售囚10周 4未成年女生受害 官斥以他人傷痛減親人病痛
補習社負責人涉非禮 家長辦退款教局視察
補習社負責人涉非禮 家長辦退款教局視察
貨車運4537萬元K仔 天水圍截獲司機被捕
貨車運4537萬元K仔 天水圍截獲司機被捕
警1100萬擴充法證指紋實驗室 料明年添置流動實驗室
警1100萬擴充法證指紋實驗室 料明年添置流動實驗室
法證光源下「看到平時看不到東西」
法證光源下「看到平時看不到東西」
海都樓200業主改選法團 推翻舊維修協議
海都樓200業主改選法團 推翻舊維修協議
河套深圳30利港措施 寬稅務就業建科技樞紐
河套深圳30利港措施 寬稅務就業建科技樞紐
善用兩地共享數據 除油煙、3D定位科企奪獎
善用兩地共享數據 除油煙、3D定位科企奪獎
指罵火人原脫罪 夫婦改囚5周 官：現場情緒高漲 言論如「火上加油」
指罵火人原脫罪 夫婦改囚5周 官：現場情緒高漲 言論如「火上加油」
3人去年六四多區塗鴉 認8項刑毁
3人去年六四多區塗鴉 認8項刑毁
七人車撼運油車「打筋斗」 司機輕傷
七人車撼運油車「打筋斗」 司機輕傷
無人駕駛專道2025動工 航天城出東涌10分鐘
無人駕駛專道2025動工 航天城出東涌10分鐘
教聯籲停殺校 指新開班機制添憂
教聯籲停殺校 指新開班機制添憂
沉降院舍遷院友 社署未答人數
沉降院舍遷院友 社署未答人數
墜屏案明年10月開審 藝能兩人擬不認罪
墜屏案明年10月開審 藝能兩人擬不認罪
大灣區GBA專題：廣州素人劇團 大館跨境首演 羨港官民投入 冀增灣區聯動
大灣區GBA專題：廣州素人劇團 大館跨境首演 羨港官民投入 冀增灣區聯動
大灣區GBA專題：《飛魚》談追夢猶豫 港版探索「網」與「漂」
大灣區GBA專題：《飛魚》談追夢猶豫 港版探索「網」與「漂」
大灣區GBA專題：每年設主題自勉 疫後求「野」重覓自我
大灣區GBA專題：每年設主題自勉 疫後求「野」重覓自我
【Emily】區選派3人 新思維要籌70萬 狄志遠出席民主黨下周晚宴
【Emily】區選派3人 新思維要籌70萬 狄志遠出席民主黨下周晚宴
【Emily】副局探劏房 困𨋢20分鐘
【Emily】副局探劏房 困𨋢20分鐘
【Emily】「東蒲」廉租工作空間 可玩Ninja Warrior
【Emily】「東蒲」廉租工作空間 可玩Ninja Warrior
【Emily】參觀北極紫荊站 馬逢國唔使厚褸
【Emily】參觀北極紫荊站 馬逢國唔使厚褸
【Emily】中學生創作廣告貼城巴 推廣健康生活
【Emily】中學生創作廣告貼城巴 推廣健康生活
【Emily】睇岩洞工程技術 議員有讚無彈
【Emily】睇岩洞工程技術 議員有讚無彈