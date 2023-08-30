襲內地客追至警署 經紀集結囚14月

求情稱以為記者被打

辯方求情稱，被告葉子健對於令事主對香港產生負面觀感而感抱歉，並指他一開始以為有記者被人打，才出手阻止事主離開。被告事發後積極更生，參與義工服務，有意日後成為一名議員助理。

署理主任裁判官香淑嫻判刑時指出，當晚約百人在案發地點聚集，襲擊事件歷時5分鐘，被告沒有手持武器。惟案中有加重刑責的因素，包括事主是旅客及無辜路過，因表明是中國人身分而被打，反映霸凌及仇視的行為、被告沒有受到挑釁下施襲，其行為令香港國際都市的形象受損，且追擊事主至警署附近，反映他目無法紀。

控方案情指出，當晚11時許，事主董博宣從金都商場沿彌敦道步行，一名女子要求董叫政治口號，示威者亦開始跟隨他。其後有人向董叫罵，繼而施襲，被告參與其中。當晚警方從新聞直播知悉事件，有警員從旺角警署後門衝出營救事主，並拘捕被告。事主送醫驗傷，發現身上多處瘀傷。

【案件編號：WKCC 1637/22】

（反修例風暴）