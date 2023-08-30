指罵火人原脫罪 夫婦改囚5周 官：現場情緒高漲 言論如「火上加油」

葛珮帆轉述事主稱刑期太輕

立法會議員葛珮帆認為刑期太輕，擔心阻嚇力不足，並在網上轉述事主李伯回應；李伯也認為判囚5周太少，難給他一個公道，又希望盡快把當年作案的兇手繩之於法，讓公義得到彰顯。

女被告陳海雲（現37歲）及男被告鄺耀文（現43歲）昨聞判後向親友點頭。本案的呈述上訴由高院法官張慧玲處理，發還至原審裁判官林希維重新考慮。林官開庭時表示，經審視張官的法律觀點，以及考慮當時的社會環境，認為有證據證明兩名被告的喧嘩行為，可能導致事主或在場人士使用非法武力。

林官引述張官的判辭指出，本案發生於反修例事件高峰期，因政見產生衝突時有發生，而事發前已有人和事主對罵，挑釁事主「你係咪想打」。林官提到，男被告曾向事主說「你走啦，中國人」，引起事主走近；從那一刻開始，事主或在場其他人就威脅使用非法武力，反映兩被告的言論猶如火上加油。

林官又稱，辯方曾形容事主「空有一把口」和不會訴諸武力，但根據片段，事主曾與他人發生肢體碰撞。總括而言，林官表示在公眾地方內擾亂秩序行為罪為預防性質，由於被告行為能造成實際及迫切的風險，足以證明兩人導致社會安寧被破壞，裁定兩人罪成。

控方花16月草上訴文件 接納減刑

庭上透露，本案發生至今3年9個月，其中律政司花了16個月草擬呈述上訴文件（見表）。控方在庭上表示，律政司並非故意疏於跟進呈述上訴，團隊成員要處理「海量級」的反修例案件，包括上訴、 刑期覆核和暴動罪審訊等，「希望法庭體諒」。控方又稱，接納兩名被告受到案件困擾可獲減刑。

辯方稱喧嘩無關點火 申保釋上訴被拒

辯方求情稱，本案經過多番波折，兩名被告折騰多時，「又上又落又等待」，希望法庭酌情減刑，而且本案不涉及向防線丟水樽、辱罵警員等情節，比起同類型案件的性質較輕微。辯方強調，事主被點火一事與兩人喧嘩無關，「火從邊度嚟？個火唔係佢哋搞出嚟，佢哋只係最尾忍唔住鬧多兩句」，冀法庭考慮判社會服務令或緩刑。

林官判刑指，案發時社會氣氛惡劣，事主被黑衣人打傷，兩被告接下來挑釁事主和叫嚷，行為應受譴責。林官認為，非監禁式刑罰未能反映本案嚴重性，採納6星期為量刑起點；由於控方在呈述上訴的階段有所延誤，可以減刑一星期，兩人各囚5星期。辯方申請保釋等候上訴被拒，兩人須即時服刑。

【案件編號：ESCC2586/19】

明報記者

（反修例風暴）