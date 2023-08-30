善用兩地共享數據 除油煙、3D定位科企奪獎

「一線通」數據覆蓋118機構

資科辦系統經理黃頴欣表示，由2018年10月截至上月，政府「資料一線通」數據集3250個增至上月的5230個，提供機構由60個增至上月的118個。至於上海，公眾可透過「上海市公共數據開放平台」取用交通、經濟等多類數據，現數據集有5381個。

艾柏輪科技為3名城大機械工程系畢業生在2019成立的初創公司。張永康表示，隨電動車普及，預料食肆煮食油煙將會成為都市空氣污染的主要來源，包括甲醛、PM2.5、PM10等，為準確掌握食肆油煙造成的污染，他以本港及上海公開數據分析。

分析港滬數據測油煙污染

創辦人：助內地市場部署

張永康團隊運用本港持食物製造廠牌照、普通食肆牌照位置、夜間光強度、空氣污染投訴數字分佈等9類數據集製作地圖，再結合從食肆收集所得油煙數據，以數學模型製成「熱圖」（heat map），以顏色深淺顯示指定範圍的揮發性有機化合物（TVOC）濃度。其團隊另運用上海餐廳、便利店及夜間光強度等數據，估算城市內餐廳造成的空氣污染分佈。

張永康指出，其公司業務以往集中香港，不知道香港企業可運用內地公開數據助發展業務。他表示，作為本港科創科企業，如果要進軍內地市場，事先用數據分析某地方的餐廳密度，有助部署業務，包括決定是否落戶當地發展。

此外，由香港理工大學科研團隊成立的初創公司微度科技，運用特區政府資料一線通的平均海水平面（MSL）氣壓數據，結合智能手機內置的氣壓計等，開發準確測量高度的定位系統，奪得「智慧出行大獎」。微度科技研究助理聶雪雪表示，現時市面地圖軟件只能顯示二維位置，未能顯示用家準確高度，冀日後系統可助提升地圖功能，例如三維導航，助駕駛者判斷天橋或地面。