河套深圳30利港措施 寬稅務就業建科技樞紐

河套深港科技創新合作區涵蓋兩部分，深圳園區（即深圳科創園區）佔地3.02平方公里、香港園區（即港深創新及科技園）佔地0.87平方公里，分佈在深圳河兩邊，由福田口岸及皇崗口岸連接。

目標2025年建協同機制

國務院公布的《規劃》全文逾萬字，共提出30項措施，訂明重點發展方向包括信息科學與技術、材料科學與技術、生命科學與技術等（見表）。《規劃》提出以2025和2035年為關鍵節點，分階段推進深圳園區建設，2025年基本建立高效的深港科技創新協同機制、與香港園區基本實現要素流動和人員交流順通等。

《規劃》提出多項便利本港創科人才措施，包括在深圳園區工作的香港居民，個人所得稅超出香港稅負的部分可獲免徵；園區全面放開對港澳台及外籍人士擔任企業機構董事、監事、高管及負責人等職位的限制。

進口自用科研貨物免關稅

設固網駁國際互聯網

現時貨品進出口內地須徵關稅，《規劃》提出探討實行科研機構與企業「白名單」，對符合條件的進口自用科研貨物免徵關稅，經深圳園區出入內地其他地方的貨物，則須照規定徵稅。內地互聯網現時連接受限，日後深圳園區將研究建設固網，接入國際互聯網的綠色通道，並在深圳園區開展取消手機長途和漫遊費試點。

研港企選港法律解決糾紛

日後港資企業或會落戶深圳園區，《規劃》提出在不違反國家法律基本原則等前提下，研究允許在深圳園區內註冊的港企，可協議選用香港法律解決合同糾紛，並選擇香港為仲裁地。就數據流通安排，《規劃》支持經備案的科研機構及企業在保障安全前提下，實現「科學研究數據」跨境互聯互通。

至於位於落馬洲河套的香港園區，孫東昨稱港深創科園第一期規劃已初步完成，將包括生命健康科技區、產學研區、人工智能與數據科學區、新科技先進製造區，以及人才住宿區等；首批3幢大樓會於明年底起逐步落成，提供包括可支援高規格濕實驗室的大樓和設施，以及人才公寓；餘下用地將透過招商引資，興建科研及產業設施。