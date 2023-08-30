海都樓200業主改選法團 推翻舊維修協議

民主黨中央委員、「全港業主反貪腐反圍標大聯盟」發言人莊榮輝與中西區前區議員伍凱欣到場並主持會議，莊榮輝批評法團無故取消會議，指未經管委會開會決定，取消無效。有住戶投訴原法團管理不善，令大廈數月無人管理。

海都樓共360戶，地舖和法團計算合共有400份業權，據報道在2016年改選法團後，一直未有召開業主大會，而大廈早前通過一項逾3000萬元維修工程。

原法團主席稱因假授權案件

民政處建議取消會議

昨午原定於九龍灣宏天廣場一酒樓召開法團會議，但業主到場時，酒樓未營業。部分業主前晚收到法團通知指會議取消，惟有部分業主沒有接獲通知。本報記者取得相關告示，當中提及會議取消，亦呼籲民政事務處主任黃定邦保持中立。

49%業主參與場外會議

本報查詢原法團主席翁珮玲，她說因出現「假授權」案件，警方正扣留授權書調查，民政處建議暫時取消會議。原法團司庫黃潔蓮於昨日場外會議中當選法團新主席，她稱未參與取消會議決定，亦非負責預約昨天開會場地。

莊榮輝引述《建築物管理條例》規定，業主大會法定人數為全體業主10%，達標便可按程序召開會議。點算昨日在場人士，伍凱欣宣布在場業主佔全數49%，即場開會，處理原定改選法團委員議程，及通過推翻工程承辦商協議，會議維持約10分鐘。

有住戶表示，大廈已有兩三個月沒有管理員及管理公司，指原法團曾提過大廈可能會停水停電。住戶稱大廈不少長者，一旦發生意外，後果不堪設想。