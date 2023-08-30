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港聞

港聞二

法證光源下「看到平時看不到東西」

【明報專訊】先進科技課總督察檀東輝加入警方鑑證科約9年，談及印象最深案件，是2014年灣仔一住宅單位雙屍命案，一名外籍男子涉謀殺兩名外籍女子。他對案件感到震撼，憶述當年案發現場如普通單位，形容「執拾得乾乾淨淨」，惟使用法證光源偵測後，看到牆上有很多接觸痕迹，猶如電影中兇殺案件發生時，有人在抓牆的痕迹，令他想像到當時受害人掙扎，「原來法證技術可令人員看到平時看不到的東西」。

稱人員有使命感最重要

檀東輝稱，鑑證科人員通常在嚴重案件提供協助，絕大部分是兇殺案，故經常遇到屍體；惟兇殺案現場是個令人不安的地方，在場人員面對屍體和血迹，心情很沉重。他強調，更重要的是鑑證科人員擁有很強的熱誠及使命感，利用專業的技能，「在罪案現場每件證物找到最多的證據」，協助受害人取回公道，認為是很有意義的工作。

2008年，本港發生性工作者連環被殺案。高級警司陳誠昌當時加入鑑證科3年，提到當時社會「人心惶惶」，負責查案的單位受到很大壓力，擔心隨時有下一個受害者。他憶述在案發現場「很凌亂、不堪入目」，周圍都是血，鑑證人員期望死者沉冤得雪，慶幸在其中一道木門找到一隻血掌印。他說，當時鑑證科更換了可用作比較掌紋的新電腦系統，有別於昔日以人手比較，「可能一年兩年都找不到」，協助當時案件主管鎖定並拘捕疑犯，防止再有其他受害者。

本港1985年發生「寶馬山雙屍案」，兩名英籍學生遭童黨成員殺害。先進科技課高級督察譚潔琳提到，當年本港未有引入科學鑑證，警方在山頭檢取大量證物後，需要送到英國倫敦警察廳化驗；而這宗案件則成為「契機」，令警方在翌年成立先進科技小組。

相關字詞﹕鑑證科

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