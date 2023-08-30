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警1100萬擴充法證指紋實驗室 料明年添置流動實驗室

【明報專訊】警方鑑證科早前斥資1100萬元擴充法證指紋實驗室及添置設備，實驗室上周啟用。檢驗房由3間增至8間，人員可於獨立房間檢驗，日後可處理更大型、數量更多的證物。另外，鑑證科最快明年9月會添置一部貨車，在車上增設首個流動實驗室，料屆時可在案發現場做更多檢驗。

上周啟用 添置新儀器

為警方及其他執法部門鑑證指模及槍械等的鑑證科，經4年籌劃及一年動工，上周二啟用擴充法證指紋實驗室。新實驗室面積約4000平方呎，設有8間獨立工作室處理不同指模檢測程序，並添置多項儀器（見圖）。現時實驗室使用28種方式檢測指模，先進科技課高級督察童俊凌稱，高溫破壞證物表面殘留物質，傳統技術未必檢測到指模，添置新儀器後，有相對較高機會檢測到。

該課總督察檀東輝稱，難以估計檢驗量增加多少，惟用以前技術可能要花上3至4小時檢驗，在新科技協助下部分測試少於10分鐘內完成。

4小時檢驗縮至10分鐘

鑑證科的法證指紋實驗室去年檢驗逾3.1萬件證物，鑑別572名涉案者。檀東輝稱，疫後檢驗數字上升，不論是在實驗室或人員到案發現場處理的證物亦增多，惟現時仍有足夠人手處理工作。

高級督察譚潔琳舉例稱，即使警方鎖定涉案車輛，視乎天氣、證物位處地方及接觸人數等因素影響檢驗工作，故鑑證科要「與時間競賽」，需時將實驗室技術帶到現場，「抽取現場留下的痕迹成為證據」。她提到部分儀器運送時需確保防震，部分化學劑需新鮮調配，故數個行李箱未必足夠運送儀器，有時要分數輛汽車才足以應付，機動性是工作較大的困難。檀東輝透露，鑑證科經3年籌備工作，最快明年9月添置首部流動實驗室，大型貨車上設實驗室儀器，一旦接獲到現場蒐證要求就會趕到現場。

首批8人完成培訓

實驗室2017年獲國際標準化組織的認可資格，與政府化驗所成為本港獲得相關認證的兩個機構。人員培訓方面，完成基礎指模訓練，加上累積若干年工作經驗的鑑證科成員，鑑證科會安排他們參與指模技術偵測課程，學習檢驗技巧和儀器使用等，首批8名成員去年已完成課程，今年10月將會舉辦第二次相關培訓。鑑證科高級警司陳誠昌稱，現時人手足以應付工作，惟歡迎有經驗者或剛畢業的青年加入。

相關字詞﹕法證指紋實驗室 鑑證科

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