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港聞

港聞二

稱籌錢醫癌父 男子拍裙底照網售囚10周 4未成年女生受害 官斥以他人傷痛減親人病痛

【明報專訊】案發時20歲男子涉尾隨女學生拍攝裙底照，再在網上討論區售賣照片，4名受害女生分別15及16歲。涉案男子昨在荃灣法院（暫代區院）承認3項作出有違公德的行為罪，以及一項非法拍攝私密部位罪，被判監禁10周。區院暫委法官韋漢熙稱，被告將裙底照當作商品出售，加深受害人困擾及被告罪責；又引述求情稱被告為癌父籌醫藥費而犯案，猶如以引致他人傷痛方法，來減輕親人病痛。

判刑指非出於衝動歪念

內地出生的被告葉子喬（現年22歲）讀至中六，其後未完成電腦相關副學士，目前為地產經紀。韋官引述求情稱，被告母親曾在獄中服刑，被告為了替患癌父親買藥而犯案，但父親前年不敵癌病離世。被告撰寫求情信，表示冀親身向受害人道歉。

韋官判刑指被告早前將3名女生裙底照上載雲端，如他非當場被捕，深信他會上載最後一名女生的照片；他半年內屢次犯案亦非出於一時衝動和歪念。

買家交易未果報警 監視下「斷正」

控方案情指有市民瀏覽網上討論區「New-3Lunch」時，發現用戶「BubbleDragon」於2021年10月2日發布帖文附有Google雲端硬碟連結，裏面載有多張不同女學生裙底照片。該名市民經Telegram聯絡被告欲購買影像，惟沒完成交易，並報警處理。警方調查後識別被告身分，並開始監視他。

同年11月2日中午，警員跟隨被告從家中前往乘搭港鐵，被告在車廂注視穿校服的女童D，再跟D在彩虹站下車搭扶手電梯，站在D後方的被告以手機放於她的裙底。警方當場截停拘捕被告，被告警誡下稱「我無做過」，但D證實被告手機內一段裙底影像，未經她同意下拍攝。

被告在錄影會面承認，當日有意並拍攝女童D的裙底照；他亦承認同年5至9月拍下女童A、B及C的裙底照，又打算在網上出售；其中兩人確認自己放學途中被拍攝。

【案件編號：DCCC 941/22】

相關字詞﹕非法拍攝私密部位罪 作出有違公德的行為 偷拍裙底

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