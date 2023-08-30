指開先例損害已成 林志釉促律政詳細交代

林哲玄：有既定機制 死因庭處理更合適

昨到庭旁聽的立法會醫衛界議員林哲玄認為撤控決定「相當謹慎」，並稱醫委會紀律聆訊從專業角度審視事件，結果顯示兩名醫生均有失誤，但未至於罔顧病人生死，相信在死因庭處理較刑事檢控合適。他稱醫護人員每日面對艱難決定，不希望他們頭上「有把刀」，相信每名醫生都會盡量幫助病人，又稱若有嚴重失當，本港既有制度行之有效。至於撤控原因，林稱從醫療角度而言，估計是因為案發時無涉案藥物相關指引。

本身是執業律師的林志釉表示，律政司相隔多月後撤控再度令他感詫異，稱過去多次聆訊均未見控方提出突破性證據支持檢控決定。他稱律政司一向不會詳細解釋撤控原因，惟今次案件對社會影響甚大，認為有需要交代，至少須向死者家屬解釋。他亦憂慮案件已開先例，難免令公院醫生憂慮個人權益有否受保障，提醒醫管局須繼續謹慎處理。

陸志聰：或已令醫生過於自保 正視刑責

醫管局港島東聯網前總監、案發時任瑪麗醫院行政總監陸志聰認同，案件已對醫學界構成影響，或令醫生過於保護自己，但亦引起醫學界正視醫生可能面臨的刑責，「平時只會討論輪候時間、人手」。他稱知悉醫管局過去多月有與員工探討和釐清醫生刑責，但如律政司未能交代檢控或撤控原因，就會「討論唔到落去」。

醫學會長：撤控可澄清起訴門檻非過低

醫學會會長鄭志文歡迎撤控，認為有關決定澄清醫療失誤起訴門檻並非過低。至於律政司應否交代撤控原因，他估計死因研訊或有披露，並理解撤控非如法官判決，律政司未必有責任交代。

香港醫學專科學院回覆稱，歡迎法庭決定。公共醫療醫生協會表示，尊重律政司及法庭決定，並再向死者家屬致以深切慰問，惟稱案件將召開死因研訊，暫不宜作其他評論。