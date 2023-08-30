鄧桂思案兩醫 撤控誤殺即復職 或重召死因聆訊 聯網總監感「醫護鬆口氣」

控方已知會死因裁判官 未有排期

被告林治崑（50歲）和陳小劍（45歲），各被控一項誤殺罪。控罪指林於2017年1月20日至8月26日，及陳於2017年2月17日至8月26日，非法殺死鄧桂思（終年43歲）。據了解，林治崑和陳小劍被起訴前分別為聯合醫院全職及兼職醫生。二人昨應訊時表現冷靜，他們散庭後一同步出法庭，未有回應記者提問。醫管局有派員到庭旁聽，消息稱，局方對案件暫無進一步行動，將留待召開死因研訊結果。

控方甫開庭表示，在押後提訊期間反覆檢視檢控決定，考慮《刑事檢控守則》（見另稿）和相關證據後，決定撤回針對兩名被告的兩項控罪，並透過書信形式通知死因裁判官，獲主任裁判官徐綺薇批准。辯方則稱前日才得知撤控決定，希望保留訟費申請，雙方同意以書面形式處理。

九龍東醫院聯網總監楊諦岡昨日向員工發電郵，表示撤控對醫護人員而言可謂「鬆了一口氣」，院方將恢復二人原有的職務和臨牀工作，並繼續與他們並肩而行。楊亦於電郵感謝醫護，縱使訴訟可能帶來不明朗和深遠影響，但仍然秉持專業精神照顧病患和關懷病者家屬。

聯院慰問家屬 續改善處方流程

聯合醫院回應表示得悉法庭決定，再次就事件向病人家屬致以衷心慰問，並會繼續為家屬提供所需協助及加強臨牀服務安排，包括改善醫生處方藥物的流程及加強警示；公立醫院亦已加強培訓，提醒醫療團隊需要與病人及家屬就重要臨牀資訊保持密切溝通等。

患腎病和乙型肝炎的鄧桂思2017年1月到聯合醫院覆診，獲醫生處方高劑量類固醇藥物，惟未察覺她為乙型肝炎帶菌者，沒處方抗病毒藥，引發急性肝衰竭，需兩度換肝，同年8月不治。醫務委員會2021年展開紀律聆訊，裁定兩名醫生專業失當，分別判處除牌3及5個月，但獲緩刑。死因研訊原定今年2月召開，因應律政司長要求，押後聆訊。

【案件編號：ESCC 98/23】