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光榮指法例過時礙活化 反問食環為何發牌他店

【明報專訊】被視為「黃店」、位於觀塘駱駝漆大廈的「光榮米線」被指違反地契並已停業，引起外界質疑當局選擇性執法。該店負責人Glory認為，現行工廈條例過時，各區工廈有多種業務，質疑執管猶如「殺掉工廈」，反問本港尚餘多少工業；又指政府亦曾提出活化工廈，反映政府意識到工廈失去本身價值。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華批評政府一方面鼓勵活化工廈，一方面用過時法例束縛業界發展，促盡快檢討政策及制訂新條例，循序漸進將工廠食堂改為普通食肆。

Glory昨日接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時表示，過往甚少地政總署人員巡查該工廈，其店一個月卻要應付消防及食環等7個部門，其他店舖每隔數月才面對一次巡查。他指未敢判斷事件是否選擇性執法，但料該廈短期內不會再有同類店舖因違契結業。食環署早前稱該廈有60個處所持有效牌照，包括53間食物製造廠，Glory反問「為何署方會發牌予50幾間？」

翻查申訴專員公署2017年主動調查報告，公署批評政府自1980年實施工廠食堂牌照管制後從未全面檢討，導致​​制度出現漏洞，亦無堵塞，不少人在工廈經營招待公眾的食肆。公署又指，若當局從活化工廈角度認為可制訂新政策和機制，方便現時的違規工廠食堂轉型為可招待公眾的食肆，公署並無異議，前提是必須有足夠措施確保公眾衛生。

合條件工廈地舖 林瑞華倡發普通食肆牌

林瑞華昨在fb帖文重提報告，指當局自此仍沒檢討政策。他不同意報告所指對工廠食堂需求大不如前，認為大多數工廠食堂位於荃灣、深水埗及觀塘，區內食肆不足以應付大量上班人流。他建議當局先向位處工廈地面且符合條件的食肆發普通食肆牌，稱現時約有六成工廠食堂在地面經營，相信若發生火警，食客逃生絕不困難。

選委界立法會議員江玉歡在facebook稱，昨午到訪駱駝漆大廈，看到很多店舖已關門，生意較以往遜色。她指該廈一早偏離工業用途，很多人會購物或用餐，類似工廈遍佈全港，雖然地契清晰，惟盼當局按不同工廈情况酌情處理，在經濟復蘇階段為小商戶留「生路」，長遠考慮善用工廈空間。

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相關字詞﹕活化工廈 地政總署 光榮米線

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