拆局：議員負面報道多惹西環關注 有人倡立會秘書處提醒投票

該建制派表示，近期多項事件觸發議員內部討論如何改善議會工作表現，先是《明報》本月中報道，今年暫時通過的24項政府法案，當中三分之二、16項表決時在席參與表決議員人數未過半，即未達全體議員50%的法定門檻。他指事件引起西環關注，而建制圈子內部早有聲音，指部分議員頻現身不同社交場合及酒會，熱中與政商界「打卡」留影，予人感覺是議員開會不見人，傳媒報道議員的花邊新聞多於議會工作。

有政府高層異議 質疑卸責

事後有議員曾提議，今後找立法會秘書處幫忙，在表決議案前通傳議員回議事廳投票，但據說秘書處對此有意見，有政府高層也異議，反問「如果有日秘書處通傳慢了，議員未能趕回投票，那投票率低的責任便要秘書處孭上？」該高層明言開會、投票應是議員本分，不應推卸別人，又指議員大可吩咐助理觀看開會直播，適時通知議員開會投票。

近日再爆出社團辦大型宴會送別民政專員的新聞，政協副主席梁振英連日開腔批評社團宴會文化，政府也明言官員今後會減少參與酒會活動。有建制派說，連番負面新聞促成立法會「班長」廖長江日前向議員出信，提示「議員應確保其行為一定不會令立法會的信譽受損」。

前述建制派說，廖長江的行文用字嚴厲，認為不獨是廖的個人意見，相信背後獲西環授意向議員訓示，不希望議員被人覺得「不務正業」。在這背景下，「立會好聲音」搞手或參與議員，大概是知所進退。

明報記者