「現時不宜」 立會好聲音煞停 建制人士：另有部分國慶中秋活動醞釀取消

近日就民政專員、議員出席宴會的報道和評論不少，立法會議員出席會議投票率低的問題也引起關注，立法會「班長」廖長江日前亦向議員發千字文，提及議員應盡量出席立法會會議之餘，亦提到議員從事議會外活動，如舞蹈、唱歌、體育活動等「較活躍」，市民可能覺得是不務正業。

有議員指與民同樂屬工作 特首原擬出席

有原定出席「立會好聲音」的議員表示，「班長」的提點難免令人聯想到最近期舉行的「立會好聲音」，認為在目前政治氣氛下，取消活動可避免更壞的觀感，惟認為活動本屬文娛康樂活動，亦有與民同樂之意，同為議員工作之一。

據了解，特首李家超原定出席「立會好聲音」，除了13名議員，亦有政策局的政治助理會上台獻唱。

昨在大會宣布取消活動前，新民黨容海恩、何敬康和陳家珮在社交平台表示，決定不參與是次表演節目，「希望市民多聚焦於我們的議會工作」。「藍星行動」其後發聲明稱，「現時並不宜舉行」活動，又表示活動屬慈善性質，讓基層、長者、傷健人士、少數族裔有機會到場欣賞免費的綜合匯演，原計劃邀請眾政府官員和立法會議員擔任嘉賓，亦設小朋友訪問官員和議員、少數族裔民族表演和長者分享「老香港」見聞的環節，並會向公眾講解關愛隊至今的服務。

主辦方強調慈善性質 擬闡關愛隊服務

獲邀出席的管浩鳴向本報表示，尊重大會決定，亦明白其難處，認為作為慈善機構的藍星行動在近日氣氛下自有壓力。他提到，活動本身會有議員與市民互動的環節，顯示關愛共融，亦是慶祝國慶的活動，據其了解，用「立會好聲音」為活動名稱只為噱頭，可有別於其他國慶活動。

陳凱欣則稱，獲邀時得悉活動與國慶日、中秋節有關，且內容值得支持，因有與少數族裔、長者互動等環節，包括有小記者訪問她等，因此答應參與。她說，相信在近日民政專員獲設宴款待等風波未完之際，今次音樂會主辦單位難免感壓力，尊重其最終取消的決定。

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