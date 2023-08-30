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大灣區GBA專題：每年設主題自勉 疫後求「野」重覓自我

【明報專訊】自創團第二年起，生白劇場每年都會制定年度主題，是目標也是激勵。2020年是「讓我們2在一起」，2021年是「浪」，2022年是「進」，至於首年，周明媚發揮她搞笑幽默本能：「第一年是沒，沒有的沒。」

疫下疲憊 如長跑終點挪後

今年的主題是「野」，鍾向霖表示「野」的含義有兩種，一方面是經過了3年的疫情，中間的反覆爆發及演出延期，讓成員疲憊。鍾形容就像長跑，「本來已經看到終點了，結果人家把終點給你挪後，又得再跑100米，但是你已經累得要死，其實主要是等待的內耗，因為不知道明天可不可以成功演出，每次也很猶豫到底能不能做得成」，也因為這種不斷的拉扯內耗，讓他和成員都有所鬆懈，「所以希望這個主題能鼓勵大家堅持創作，然後用一種更野性的狀態去找回自己」。

另一方面，鍾向霖也想跟大家展示劇團的現狀，「我們從來就不是所謂的專業團體，還沒有一定的經濟能力可按時給成員發工資。從成立這個劇團開始，我們一路都是以野生的方式去做，一直在探索更好的創作及排練環境」。他覺得這種野生狀態是不會消失的，也很鼓勵大家更多探索自我，探索世界。

經過5年的沉澱，鍾向霖、米立、周明媚三人的心態也發生一些改變，周明媚笑言，「我們已經過了瘋狂參加比賽的階段，現在會花更多心思關注一些重點賽事或活動。但我們會鼓勵成員創作自己的作品，拿去比賽」。

今年4月開始，生白劇場將《月亮光光》和《抱枕人》組成《南方怪人》系列，於全國巡演。三人表示未來會繼續挖掘其他古怪的，但又暗含能讓大眾有共鳴的題材，將《南方怪人》系列發展下去。

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