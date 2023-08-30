明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

大灣區GBA專題：《飛魚》談追夢猶豫 港版探索「網」與「漂」

【明報專訊】《飛魚》是鍾向霖自2019年主導創作的作品，靈感源自他的個人經歷，關於從穩定的工作跳出來追求戲劇的夢想，甚至全職做一個戲劇人曾面對的猶豫。「做戲劇沒有什麼錢，要留在大城市很難，有時覺得回到老家拿幾千元月薪也能過得蠻不錯，可是那種狀態會是自己意願的嗎？」理想和現實的交叉口該怎麼走，在這種糾結中，鍾向霖創作出《飛魚》，希望將這份思考帶給每位觀眾。

2021年，鍾向霖再創作《飛魚2：深海》，講述一事無成的女孩在嘗試做直播後卻遭受網絡世界的抨擊，失落之際回想起過往身邊人給予的支持和力量。

至於今年2月帶到大館的《飛魚@香港》，則是鍾向霖從香港這一個有多種語言、文化、族群、身分融合的地方作出發點，構思的一個全新創作。

港人所感之漂 有異北上廣漂

《飛魚@香港》從去年3月左右開始籌備。「我們詢問了很多香港人，得到的答案都說自己沒有老家，或者是我老家就是隔壁的灣仔或屯門」，鍾向霖發現，香港似乎沒有「漂」這個概念，「例如你離開家鄉去北京生活及工作是北漂，在上海工作叫上漂，甚至在廣州叫廣漂，但是港漂這個詞對香港人來說就很奇怪，他們會說我返鄉下，但又不會認為自己在香港是漂」。

然而，鍾向霖卻感到香港人另一種「漂」，「有很多人移民去其他國家。其實年初去香港時，感覺香港人有一股懷念自己親友的強烈情緒，並不是說見不到面，只是親友已搬去很遠的地方；有些人也在思考自己要否繼續留港，就是有這種情緒存在」。

逃出網外去漂 有自由有危險

在鍾向霖看來，人和人的關係會形成一個很大的社會網絡，是一種可能會困住人的束縛，例如日常生活中會約束自己行為的人情世故；但社會網絡也是安全防線，因為逃出網外去漂，往往看起來自由，但也充滿危險及不穩定。

因此，《飛魚@香港》將人們比喻成一群沙甸魚，是擠在無人騷擾的暗黑深海，與一群面目模糊的同類一起終老；抑或是躍出海面化身飛魚，甘冒獻身海鳥的危險去追逐陽光與藍天；又或者怎樣徒勞，最終都沒法改變被捕撈製成罐頭的宿命。

鍾向霖希望透過「網」與「漂」的主題，可以讓大家在茫茫人海中，想像自己到底有多少生活空間的選擇。

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

「現時不宜」 立會好聲音煞停 建制人士：另有部分國慶中秋活動醞釀取消
「現時不宜」 立會好聲音煞停 建制人士：另有部分國慶中秋活動醞釀取消
藍星行動上月辦活動 16議員獨唱又合唱
藍星行動上月辦活動 16議員獨唱又合唱
拆局：議員負面報道多惹西環關注 有人倡立會秘書處提醒投票
拆局：議員負面報道多惹西環關注 有人倡立會秘書處提醒投票
郵輪碼頭交通支出7日59萬 政府：與營運商攤分
郵輪碼頭交通支出7日59萬 政府：與營運商攤分
光榮指法例過時礙活化 反問食環為何發牌他店
光榮指法例過時礙活化 反問食環為何發牌他店
鄧桂思案兩醫 撤控誤殺即復職 或重召死因聆訊 聯網總監感「醫護鬆口氣」
鄧桂思案兩醫 撤控誤殺即復職 或重召死因聆訊 聯網總監感「醫護鬆口氣」
律政司：審視證據法律後決定
律政司：審視證據法律後決定
指開先例損害已成 林志釉促律政詳細交代
指開先例損害已成 林志釉促律政詳細交代
稱籌錢醫癌父 男子拍裙底照網售囚10周 4未成年女生受害 官斥以他人傷痛減親人病痛
稱籌錢醫癌父 男子拍裙底照網售囚10周 4未成年女生受害 官斥以他人傷痛減親人病痛
補習社負責人涉非禮 家長辦退款教局視察
補習社負責人涉非禮 家長辦退款教局視察
貨車運4537萬元K仔 天水圍截獲司機被捕
貨車運4537萬元K仔 天水圍截獲司機被捕
警1100萬擴充法證指紋實驗室 料明年添置流動實驗室
警1100萬擴充法證指紋實驗室 料明年添置流動實驗室
法證光源下「看到平時看不到東西」
法證光源下「看到平時看不到東西」
海都樓200業主改選法團 推翻舊維修協議
海都樓200業主改選法團 推翻舊維修協議
河套深圳30利港措施 寬稅務就業建科技樞紐
河套深圳30利港措施 寬稅務就業建科技樞紐
善用兩地共享數據 除油煙、3D定位科企奪獎
善用兩地共享數據 除油煙、3D定位科企奪獎
指罵火人原脫罪 夫婦改囚5周 官：現場情緒高漲 言論如「火上加油」
指罵火人原脫罪 夫婦改囚5周 官：現場情緒高漲 言論如「火上加油」
襲內地客追至警署 經紀集結囚14月
襲內地客追至警署 經紀集結囚14月
3人去年六四多區塗鴉 認8項刑毁
3人去年六四多區塗鴉 認8項刑毁
七人車撼運油車「打筋斗」 司機輕傷
七人車撼運油車「打筋斗」 司機輕傷
無人駕駛專道2025動工 航天城出東涌10分鐘
無人駕駛專道2025動工 航天城出東涌10分鐘
教聯籲停殺校 指新開班機制添憂
教聯籲停殺校 指新開班機制添憂
沉降院舍遷院友 社署未答人數
沉降院舍遷院友 社署未答人數
墜屏案明年10月開審 藝能兩人擬不認罪
墜屏案明年10月開審 藝能兩人擬不認罪
大灣區GBA專題：廣州素人劇團 大館跨境首演 羨港官民投入 冀增灣區聯動
大灣區GBA專題：廣州素人劇團 大館跨境首演 羨港官民投入 冀增灣區聯動
大灣區GBA專題：每年設主題自勉 疫後求「野」重覓自我
大灣區GBA專題：每年設主題自勉 疫後求「野」重覓自我
【Emily】區選派3人 新思維要籌70萬 狄志遠出席民主黨下周晚宴
【Emily】區選派3人 新思維要籌70萬 狄志遠出席民主黨下周晚宴
【Emily】副局探劏房 困𨋢20分鐘
【Emily】副局探劏房 困𨋢20分鐘
【Emily】「東蒲」廉租工作空間 可玩Ninja Warrior
【Emily】「東蒲」廉租工作空間 可玩Ninja Warrior
【Emily】參觀北極紫荊站 馬逢國唔使厚褸
【Emily】參觀北極紫荊站 馬逢國唔使厚褸
【Emily】中學生創作廣告貼城巴 推廣健康生活
【Emily】中學生創作廣告貼城巴 推廣健康生活
【Emily】睇岩洞工程技術 議員有讚無彈
【Emily】睇岩洞工程技術 議員有讚無彈