大灣區GBA專題：《飛魚》談追夢猶豫 港版探索「網」與「漂」

2021年，鍾向霖再創作《飛魚2：深海》，講述一事無成的女孩在嘗試做直播後卻遭受網絡世界的抨擊，失落之際回想起過往身邊人給予的支持和力量。

至於今年2月帶到大館的《飛魚@香港》，則是鍾向霖從香港這一個有多種語言、文化、族群、身分融合的地方作出發點，構思的一個全新創作。

港人所感之漂 有異北上廣漂

《飛魚@香港》從去年3月左右開始籌備。「我們詢問了很多香港人，得到的答案都說自己沒有老家，或者是我老家就是隔壁的灣仔或屯門」，鍾向霖發現，香港似乎沒有「漂」這個概念，「例如你離開家鄉去北京生活及工作是北漂，在上海工作叫上漂，甚至在廣州叫廣漂，但是港漂這個詞對香港人來說就很奇怪，他們會說我返鄉下，但又不會認為自己在香港是漂」。

然而，鍾向霖卻感到香港人另一種「漂」，「有很多人移民去其他國家。其實年初去香港時，感覺香港人有一股懷念自己親友的強烈情緒，並不是說見不到面，只是親友已搬去很遠的地方；有些人也在思考自己要否繼續留港，就是有這種情緒存在」。

逃出網外去漂 有自由有危險

在鍾向霖看來，人和人的關係會形成一個很大的社會網絡，是一種可能會困住人的束縛，例如日常生活中會約束自己行為的人情世故；但社會網絡也是安全防線，因為逃出網外去漂，往往看起來自由，但也充滿危險及不穩定。

因此，《飛魚@香港》將人們比喻成一群沙甸魚，是擠在無人騷擾的暗黑深海，與一群面目模糊的同類一起終老；抑或是躍出海面化身飛魚，甘冒獻身海鳥的危險去追逐陽光與藍天；又或者怎樣徒勞，最終都沒法改變被捕撈製成罐頭的宿命。

鍾向霖希望透過「網」與「漂」的主題，可以讓大家在茫茫人海中，想像自己到底有多少生活空間的選擇。