「蘇拉」開學日逼近 路徑變數大

或與海葵互為影響

按現時預測路徑，蘇拉周五（9月1日）會進入本港400公里範圍，當日為新學年開始，教育局昨回覆查詢稱，就3號或以上熱帶氣旋警告信號或紅色／黑色暴雨警告信號下的停課安排，教育局已發出通告，通知學校遇有熱帶氣旋或持續大雨等惡劣天氣時應採取的相關安排。

昨晚8時，中心最高風速達每小時185公里的超強颱風蘇拉集結在高雄東南約670公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，大致移向台灣南部至呂宋海峽。

天文台表示，一股微弱的東北季候風會在明日抵達華南，該區驟雨增多。熱帶氣旋蘇拉會在未來兩三日大致移向台灣南部至呂宋海峽，隨後靠近福建南部至廣東東部沿岸一帶。受蘇拉下沉氣流影響，本周中後期為華南帶來酷熱天氣，天文台預測明日及後日最高氣溫分別達33℃及34℃。

不過天文台指出，蘇拉以東另一熱帶氣旋海葵會在未來數日大致移向琉球群島一帶，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉的移動路徑存在較大變數。香港氣象學會發言人梁榮武表示，數日後海葵與蘇拉的距離會收窄，或會產生相互作用，令蘇拉移動速度變慢，移動路徑將有更大變數。

中央氣象台昨晚8時預測，蘇拉於周四進入南海東北部海面，逐漸向福建南部到廣東東部一帶沿海靠近，周五及周末會轉為西南偏西方向移動，周六與香港最接近，相距百多公里。