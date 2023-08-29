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港聞

港聞二

負責人涉性侵兩男童提堂 補習社結業退款 告示稱「因事決定結束」 警：不排除更多受害人

【明報專訊】美孚新邨一間補習社的男負責人，被揭發涉嫌於兩年內多次性侵一對年幼兄弟，重案組經調查後拘捕該男子，落案起訴非禮等3罪，案件昨日在九龍城裁判法院提堂，被告須還押候訊。涉事補習社未向教育局註冊，昨貼出告示稱「因事決定結束」，並稱會安排退款。

控非禮3罪 還押候訊

被告余希哲（43歲，報稱導師），各被控一項非禮、向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為和製作兒童色情物品罪名，暫毋須答辯，案件押後11月15日再訊，其間被告須還押。3項控罪指被告分別於今年8月17及23日在九龍美孚新邨第四期平台116號一間教育中心內，分別向兩名年齡在16歲以下的男童X及Y，作出嚴重猥褻行為；另於上述地址在8月23日製作兒童色情物品，即兩段影片及兩張相片。

教育局回覆稱，涉事補習社並非根據《教育條例》（第279章）註冊或臨時註冊的學校，有關案件已進入司法程序，不宜作任何評論。警方表示案件仍在調查中，不排除有其他受害人。據查，警方相信被捕人單獨犯案，會盡快聯絡該補習社的其他學生及其家長調查。警方呼籲如有學生在該補習社遭性侵或其他罪行，盡快致電3661 8377與西九龍總區重案組虐兒案件調查組聯絡。

教局指補習社未註冊

據了解，兩兄弟分別9歲及12歲，上周拒絕到補習社，家人查問後揭發他們於過去兩年遭多次性侵，遂報警求助。案件由西九龍總區虐兒案件調查組跟進。探員上周五（25日）拘捕姓余補習社負責人，檢獲3部手提電話及電子裝置，發現一些與案有關的影像。補習社門口貼出告示，稱中心因事決定結束營運，自昨日起所有課堂取消，家長今起到中心辦理退還學費手續。

兄弟拒補習 家人追問始揭發

兒童權利倡議者、香港兒童權利委員會前主席雷張慎佳表示，家長宜小心為子女選擇教學機構，包括是否有註冊及良好口碑，並與子女保持溝通，了解「邊個教你、點樣教法」；教學機構亦應審慎選擇員工，提供培訓和指引，並列明底線及違反的刑事後果，令教員明白有法定責任保護兒童。

【案件編號：KCCC 2273/23】

相關字詞﹕性侵 補習社 美孚新邨

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