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港聞

港聞二

資訊素養 假資訊歸因網媒乏專業

【明報專訊】網絡世界資訊氾濫，高中公民與社會發展科主題3「互聯相依的當代世界」涉獵資訊素養課題，本報比對7本新教科書，均提及虛假資訊成因，其中「雅集出版社」教科書課文提及，假資訊歸因於網媒，指部分網媒從業員缺乏專業訓練，未有嚴格審查資訊真偽，「甚至會因政見或商業考慮而偏離傳媒持平、中肯的原則」，導致失實報道和資訊湧現。

另外，7本課本都提到虛假資訊源自「內容農場」文章。當中「教圖」教科書稱，有些網絡公司為吸引點擊率和利益，製造大量品質低劣的「內容農場」文章；「名創教育」課本提到，一些不設編採部門的網站，例如內容農場，「不會嚴格審查網站內容的來源，這亦會助長虛假資訊傳播」。

各課本亦觸及如何辨別資訊真偽，有3本課本都提及浸會大學事實查核中心，透過人手查核等方式，每日篩查2000個網上內容，查核可疑資訊。

中學校長金偉明表示，其學校教師以真實生活事例教學生辨別資訊真偽，舉例稱有教師收到扮作影視串流平台Netflix的詐騙電郵，提醒用戶交月費，藉以騙取金錢。「每日都有新的（假資訊），要盡快讓學生知道那是假的」，金表示期望學生從中反思。

北角協同中學公民科主任黃中偉亦表示，日常生活不乏假資訊題材，上課時傾向與學生討論爭議點較少的騙案，如較常見的騙財案，以免學生失焦。

相關字詞﹕事實查核 教科書 資訊素養 公民與社會發展科

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