公民課本引例新冠 談配合抗疫責任 倘學生批防疫 教師：引導政府角度思考

明報記者 葉希雯 鄧佾文

公民科主題3「互聯相依的當代世界」涉4個課題，分別為經濟全球化、科技發展與資訊素養、可持續發展，以及公共衛生與人類健康。來自6間出版社、載列於「適用書目表」的7本教科書，按課程指引強調「當有疫症爆發和蔓延，應盡公民責任配合政府的政策共同抗疫」時，皆列出獨立章節或段落，並以2019年爆發的新冠疫情為例闡述（見表）。

提強檢有助保障公眾健康

「名創教育」教科書以6頁詳述個人應如何預防傳染病蔓延，篇幅最多，當中提及政府曾要求強制檢測，「如人們能響應政府呼籲並加以配合，將有助保障公眾健康」。「雅集出版社」列舉多項抗疫措施如收緊入境限制、限聚令以至封區強檢等，謂「相關措施或會對市民造成不便……應體諒和遵守有關指示」，亦提及政府曾呼籲市民接種疫苗、盡量留在家中等，「市民宜聽從有關呼籲，盡力配合」。

指引屢稱研「已成熟」課題

校長：新冠「完結久 不算新」

學校課程檢討專責小組在2020年檢討通識科時，曾謂「新近發生的事件尚在發展中，不宜作為探究題材」，至教育局翌年發布的公民科課程指引，亦多次重申課程探討「已發展成熟」的課題。中學校長金偉明認為，新冠疫情「不算新課題，已完結很久」，又指校內5名公民科教師中，4人曾任教通識科，「以前都每年更新教材」，很習慣教不同議題，相信備課時不感困難。

北角協同中學公民科主任黃中偉預計，可能有部分學生在堂上批評抗疫措施損害自由或造成不便，將按課程指引引導學生從政府角度思考；他又舉例，若有較頑皮的學生執意以「武漢肺炎」代稱新冠病毒，將向學生解釋現階段尚未能證明武漢為病毒起源地，教導他們「說話要有根有據」。

教育局回覆稱，教師可利用合適事例，協助學生學習課題；重點在於所選取的事例和題材必須配合科目課程理念和宗旨，與課題的學習重點密切相關；採用資料須客觀可信，並不涉及具爭議內容。

談中國貢獻包括捐助研疫苗

7本教科書在「國家對全球公共衛生的貢獻」章節，均提及中國在新冠疫情期間，曾提供資金或物資援助予其他國家或地區，羅列包括向世界衛生組織捐贈5000萬美元，及向數以百計的國家或地區供應防護服及口罩等。6本教科書提出，科興疫苗的研發有助全球抗擊疫情，「現代」公民科引述科興在巴西的報告稱「科興疫苗比其他新冠疫苗，對孕婦的不良影響較低」。