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2元乘車兩月查票屆滿 一宗轉介警 議員質疑「付出多成效小」 促修例准如港鐵發告票

【明報專訊】運輸署6月底起與各公共交通營辦商聯合查票，打擊違規使用2元乘車優惠，為期兩個月行動上周屆滿。運輸署及勞福局昨回覆本報稱，截至上周五（25日）查核了約1780名乘客後，發現一宗懷疑個案，正由警方跟進。翻查資料，該宗個案為上月4日轉介至警方，意味當局查票兩個月，當中一個半月無任何發現。另港鐵6月25日起上調違規使用2元車費優惠附加費，至上周五的兩個月內發現842宗個案，較上調費用前一個月減約35%。有立法會議員對僅能發現一宗懷疑個案不感意外，形容今次政府「付出太多，成效太小」。

巡3230班巴士小巴渡輪 查1780人

打擊行動由運輸署職員、公共交通營辦商職員及外判保安員組成3人小隊，在全港專營巴士及小巴路線、渡輪線查票。運輸署及勞福局昨回覆稱，行動包括高調和突擊巡查，巡查小組於繁忙和非繁忙時段在總站及車上沿途監察乘客付車費，至上周五查核了逾500條專營巴士、小巴、居民巴士路線及渡輪航線約3230個班次，查核了約1780名懷疑不合資格使用優惠乘客，發現絕大部分均為守法合規使用，有一宗懷疑個案正由警方跟進。

運署信可阻嚇 將不定期巡查

運輸署6月底曾稱，行動期間「幾乎每日」巡查。被問到如何評估行動成效、未來會否繼續推行，兩部門相信行動能起阻嚇作用，令公眾明白違規使用優惠的嚴重，運輸署未來會繼續「不定期」聯同公共交通營辦商巡查。本報亦曾向運輸署查詢過往兩個月行動涉多少人手及成本，署方沒正面回應。

至於會否按是次行動經驗改革及檢討整體2元乘車優惠政策，運輸署及勞福局稱，由於乘車優惠擴至60歲、防止違規使用措施去年2月底推行至今只有一年多，現階段政府工作重點為加大力度打擊違規使用。

港鐵增罰後違規少35% 田北辰：未夠

立法會議員張欣宇認為，當局安排高調穿制服而並非便衣巡查，行動時有短暫阻嚇作用，故不意外最終僅一宗懷疑個案，惟同時亦導致行動成效低，因行動未能反映違規實况，形容過去兩個月所用資源「不值得、沒意思」。張認為，港鐵提高罰款後違規個案減少，反映真正有效方法為提高及執行罰則，重申當局應修例賦權交通營辦商可如港鐵般即場發罰款告票。

實政圓桌田北辰稱早料行動僅為「大龍鳳」，估計高調巡查結束後違規情况或故態復萌，形容當局「付出太多，成效太小」。至於港鐵行動，田則認為違規宗數僅減三成半，未達七至八成不理想，反映罰則仍不夠重，建議提高1000元罰則到2000至3000元。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕港鐵 2元乘車優惠 運輸署

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