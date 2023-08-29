O Camp涉吸毒非禮 港大：已啟調查

警了解跟進 護理學會未回應

Instagram專頁「軒軒萬事屋」上周六（26日）發文刊登該名自稱港大護理系新生的投稿，文中提到參與迎新營「的士高」活動時發現多名組爸和組媽吸食大麻，並指控有組爸刻意向其「摸手摸腳」、「上下其手」，其他組友人亦疑被非禮，又稱翌日參與「玩水」活動時被禁止換上深色衣物，要求穿着「好透」的迎新營T恤，致濕水後走光。該新生指不敢向港大護理學會莊員反映，因對方疑與涉事組爸相熟，又形容「呢三日兩夜係我人生最痛苦嘅日子，帶咗好多陰影畀我」，不願繼續修讀該系。

主辦方港大護理學會本月26日於Ig專頁發文稱，正積極檢視有關安排並會嚴正處理，呼籲如有投訴及證據可電郵該會，該會必會秉公處理。本報昨向該學會查詢有否報警，截稿前未有回覆。該會Ig專頁帖文顯示，迎新營本月20至22日於保良局賽馬會大棠渡假村舉行，形容有「刺激嘅水game（遊戲）」、「high（興奮）爆全場嘅營火晚會」及「disco night」。

平機會回覆稱，一般不會透露是否收到關於個別人士查詢或投訴，亦不會評論個別個案，並稱相關行為會否構成違法性騷擾，須視乎個案實際情况。