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港聞

港聞二

匿名告發虐兒未證實 女教師撤控不獲訟費

【明報專訊】大埔匡智會松嶺二校一名女教師涉擷取校內的閉路電視片段，匿名去信及發送片段予學生家長，指校內教職員虐待學童，警方調查後發現校內沒有虐兒。該教師被控浪費警力和有犯罪意圖而取用電腦兩罪。案件昨於粉嶺裁判法院再訊，控方撤銷所有控罪。辯方形容被告是「見義勇為」的吹哨者，只是最終警方判斷不涉虐兒，申請訟費；裁判官質疑被告涉誹謗學校，自招嫌疑，拒批訟費。

涉誹謗學校 官：自招嫌疑

報稱教師的被告唐逸敏（48歲）昨獲控方申請撤回兩項控罪。綜合庭上提到的案情，被告進入學校的電腦系統，擷取閉路電視片段及學生家長資料，以假名發送經放大的片段及去信家長、辦學團體及教育局，指校內有虐兒事件，獲傳媒廣泛報道。警方調查後發現不涉虐兒。控方考慮難舉證被告不誠實意圖，加上被告非直接報警的人，最終撤控。

辯方申請訟費時稱，被告一直配合警方調查，並自去年11月被起訴後停薪，而控方多次押後案件調查及索取法律意見，昨天已是第六次提訊，但控方決定撤控。辯方又強調被告是吹哨者，最終警方和家長認為不涉及虐兒，不等於被告的告密不恰當。而被告選擇匿名舉報，是擔心遭秋後算帳；控方則認為被告的行為自招嫌疑，亦令警方花費大量時間調查，反對訟費申請。

擷CCTV函家長

辯：吹哨者見義勇為

署理主任裁判官鄭念慈看畢涉案片段後，認為被告剪輯的片段放大了教職員將上衣「笠」向學童頭部的動作，卻剪走了另一名教職員輕拍學童的肩膀，安撫對方情緒的動作。鄭官亦質疑被告若相信有人虐兒，理應先向上級或教育局投訴甚至報警，被告行為「究竟是針對同事，還是所謂伸張正義，根本無從得知」，卻引起了家長的恐慌，並使用假名，讓自己置身事外。

鄭官總結被告侵犯他人私隱，亦涉及誹謗校方，拒批訟費。

【案件編號：FLCC1459/22】

相關字詞﹕撤控 有犯罪或不誠實意圖而取用電腦 浪費警力 教師 匡智松嶺二校

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