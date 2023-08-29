照顧者「畫出我心」互助紓壓 理大繪畫社交平台 建三方支援網絡

群組交流 組長引導情緒

理大護理學院副學院主任（研究）梁綺雯表示，根據推算香港有逾112萬名照顧者，不少照顧者面對大量精神壓力，又無法向外界抒發情緒，可謂是「第二病人」，又說自己同為過來人，深明擁有個人時間對照顧者極重要，於是她與團隊從2019年起製作平台，為照顧者提供於私人時間紓緩壓力的途徑。

梁綺雯表示，不少照顧者認同繪畫有助紓緩壓力，因此平台以繪畫為基礎，用家亦可在有其他照顧者的群組上載畫作及互相交流，每個小組由一名曾是照顧者的人擔任組長，引導用家交流並照顧組成員情緒；平台同時會讓用家自行評估情緒，有需要亦可在平台向社福機構求助。

30義務社工醫生隨時支援

梁補充，組長及後台管理員會留意用家有否異常狀况，亦有一個由約30名社工、精神科醫生等專業人士組成的義務團隊，在必要時介入及轉介個案。

平台早前提供予28名照顧者試用，照顧者鄺太表示，當日要照顧患腦退化症的丈夫，經社工介紹使用平台後，自己有空就會隨意畫畫，認為平台是「不錯的生活調劑」，讓自己在照顧丈夫這條永無止境的道路上可喘息，幫助減壓。