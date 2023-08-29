維港泳4000名額歷年最多 「國際組」回歸 首邀灣區泳手參賽

撤防疫後首屆 盼返國際舞台

今屆維港泳泳手將在11月12日早上在灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游往終點尖沙嘴星光大道，全程約1公里，主題為「躍在維港 海量快樂」。新世界發展執行董事薛南海表示，冀藉賽事讓市民及旅客一同感受香港「盛事之都」的魅力。

比賽分「競賽組」和「優悠組」，明日（周三）早上起接受網上報名，到下月18日晚截止（見表）。「競賽組」要通過水試，或持有其他認可成績，男女子組成績最佳的前100名才有資格參賽。

至於「優悠組」，如報名人數過多，須抽籤決定名單，中籤者才可在10月參加水試，最終水試結果及參賽名單將於10月24日公布；而「優悠組」將首度邀請來自大灣區的精英泳手參與。

報名超額須抽籤 10月水試

維港泳由中國香港游泳總會主辦，1906年首辦，1979年停辦，至2011年復辦，2019至2020年適逢反修例事件及新冠疫情而暫停。對上一屆賽事參與者須遵守多項防疫措施，包括滿足疫苗通行證要求、賽前取得48小時內新冠核酸檢測陰性結果，比賽當日出示新冠快速抗原測試結果等，本港今年3月撤銷所有防疫限制，今屆賽事毋須再遵守相關要求。