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房協「智慧工地安全系統」 入高風險區須掃盔

【明報專訊】繼發展局2月發出工務技術通告，要求逾3000萬元的工務工程全面應用「安全智慧工地」系統，房協今年初開始將「智慧工地安全」管理系統列為招標條款之一，並在新招標合約加入「安全支付計劃」，即在合約中預留一定金額作安全措施的開支，由房協承擔。房協總監（工程策劃）楊啟裕預計，上述安排將為房協未來10年工程量增加約2億元開支，但強調「安全無價」。

楊說，「智慧工地安全」系統可將地盤施工數據傳送至中央管理系統，以實時監察和分析；其中最新採用的提升安全措施包括「重型機械操作區域偵測警報系統」及「數碼化工作許可系統」等。前者可有效防止工友接近或誤闖高危操作範圍；後者則有效管理工友出入地盤不同風險的工作區域，如高風險限制區域出入口會設置RFID感應器，掃描工友頭盔上標籤，以確保工友獲授權進入特定區域。

合約預留金額 供承建商推行

房協亦於所有新招標工程合約加入「安全支付計劃」，即在合約預留既定金額，由房協承擔安全措施開支，以確保承建商有足夠資金推行，包括全面採用「智慧工地安全」管理系統。楊稱，計劃佔項目總成本比例不大，估計平均佔每個合約總額約0.4%至0.5%；若以25億元工程為例，預計相關開支約800萬至900萬元；25億元以下則約400萬至500萬元。

發展局回覆查詢稱，今年4月推出新措施，加強建造業創新及科技基金資助私人工地承建商採用「安全智慧工地」系統，每個企業申請基金應用先進科技的資助上限由600萬增至750萬元。局方稱加大資助後至今約5個月內共收50多項申請，至今批出10項共240萬元資助。

相關字詞﹕創新科技 房協

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