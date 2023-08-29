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羅淑佩：收緊公屋資審或引反響

【明報專訊】早前有房委會委員建議進一步打擊濫用公屋及收緊富戶政策，包括提高所有住戶年滿60歲或以上獲豁免資產審查的年齡要求等，羅淑佩昨首次以房屋署長身分出席房委會公開例會時回應稱，目前共約19萬公屋全長者戶，若貿然收緊安排，或引起長者反響。她又稱，房署已與土地註冊處合作建立資料比對和核對機制，今年6月試行，以查核公屋租戶有否在港持物業。

房委會上月舉行周年特別公開會議，當時資助房屋小組委員會主席黃碧如建議提高所有住戶年滿60歲或以上獲豁免資產審查的年齡要求；委員陳正思則提出檢討富戶租金政策，認為部分富戶家庭有能力向上流動，如在私人市場租屋或利用置業階梯如居屋等「上車」，甚至可在私人市場置業。

本年度收逾2200濫用單位 較往年高

羅淑佩昨稱，現時公屋全長者戶佔全部公屋戶約24%，認為長者戶已退休及接近退休年齡，未必有固定收入應付開支，需依賴資產維持日後生活，擔心貿然收緊安排會引起長者反響。她續說，本年度已收回逾2200個濫用單位，較以往每年約1000多個單位高。談及富戶租金政策，她認為若大幅提高公屋額外租金，或令租金超出市值租金，有違目前公屋政策原意。

對於打擊濫用公屋，身兼房委會主席的房屋局長何永賢則於會後稱，涉及長者的政策當局會細心考慮，會平衡長者是否需要一些資產度過晚年，但強調公屋不能被濫用。

相關字詞﹕羅淑佩 何永賢 房委會

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