何永賢：不過分揣測 樂建居入標

甯漢豪昨出席「建造業安全周2023」開幕典禮後回應稱，政府不會平賣土地，同時土地能否賣出涉不同因素，包括發展商對市場前景的評估、對地皮的看法及自身市場策略等，認為邀請房協進場具合理性。

稱房協「好積極」承接首置 將跟進財務

何永賢昨出席房委會公開例會則稱，房協對於承接油柑頭首置項目的回應「好積極」，認為房協有能力承擔項目，強調政府會在財務安排及地盤狀况等細節與房協跟進及協作做好項目。她又認為，此顯示政府對提供資助房屋單位的決心，市民對資助房屋的需求及期望很大。

被問到本港市道未必在未來一年好轉，會否擔心今年底及明年初推出的「樂建居」同樣流標，何永賢稱會細心留意未來一年市道，但不會過分揣測。她認為，發展商於目前經濟環境下可能較審慎，相信發展商就每個項目都有各自考慮，不能一概而論。

地政總署上周三公布，油柑頭首置項目只接獲佳明集團旗下華勵有限公司的一份標書，由於沒任何標價達政府底價，政府不出售該土地，項目最終流標。據賣地條款，中標發展商規定興建不少於1940伙，全作首置單位，以市價八折出售。房屋局當日已同時公布將邀請房協承接，繼續於用地興建首置單位。