已婚EO涉放外遇牀照恐嚇 女事主指被告不滿「無一條心對佢」

被告陳梓文（案發時29歲、報稱民政事務處行政主任），否認3項窺淫罪、1項刑事恐嚇及1項未經同意下發布私密影像罪受審。

事主X同為行政主任

25歲女事主供稱，她案發時亦為行政主任，去年3月因工作認識被告，兩人後來發展親密關係並發生性行為，後來X得悉被告已婚並育有兩歲大女兒，X亦有男朋友，但兩人繼續每周約會兩至三次，一般會到酒店，關係猶如男女朋友，X又稱因被告經濟拮据，一般由她支付酒店費用，被告則會請客吃飯。

同年5月，兩人開始考慮是否與各自的伴侶分開，被告曾向X稱他兩年前已簽紙離婚，但未辦完手續。被告居於內地的妻女在8月回港後，被告表示妻子會檢查他的電話紀錄，兩人的見面次數減少，交談亦變得偷偷摸摸，兩人關係「若即若離」，被告曾發脾氣稱離婚後未必與X交往，但又責怪X沒有將他放在首位。

X在9月得悉被告妻子發現兩人的關係。直至9月15日兩人感情破裂，被告向X發信息威脅會報復，揚言「連登見」、「我喺TG（telegram）上面識人，有幾個大吹水群組」，又稱會在工作上報復。

被告着X辭職

「少一個EO 對他有好處」

X作供時多次哽咽，稱曾向被告發送私密照，「你只會向你鍾意嘅人、好信任嘅人咁樣send，因為你想𧨾佢開心」，她擔心被告將私密照傳出去，故向男友坦白。9月17日，X決定跟男友繼續交往，被告則問X借錢還卡數，又要求見X的父母和男友，並要X辭職，表示不希望X留在公務員圈子，「少我一個EO對佢有好處」，否則會上載兩人的自拍照到Instagram。X受驚就範，安排父母和男友翌日凌晨跟被告見面。

及至10月，X在Instagram收到大量陌生人的信息騷擾，同事告知她在某Telegram群組發現她的片段。同日她被加到一個Telegram群組，內有她的照片、個人資料和被偷拍的性愛片段，她於是報警。案件9月8日再續。

【案件編號：FLCC 85/23】