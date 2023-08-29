灣區手記：消費降級 ／文：尚東美

C說，消費者的慾望並沒有降低，但因眾所周知的原因，支付能力下降了，「也不一定就是沒錢，而就算有錢也沒有過去使得爽手」。但同時，人總不甘生活水準下降，例如慣了每年要去旅行，今年沒錢怎麼辦呢？露營、夜市、City Walk，這些價錢不貴又可維持「潮人」生活方式的玩法，正好符合眼下需求，故而成為新潮流。

與此同時，一些中低端品牌剛好「承接」從高端品牌「降級」的消費者，也是C現在的客戶主力。「他們覺得還可努力，所以要『搞些事情』（做推廣）。」C舉例，假設平時飲開「×茶」的顧客，現在覺得29.9元一杯太貴，而「×雪冰城」只賣9.9元，「這個市場的供應太多了，有一大堆品牌爭住做替代品」。

記者問C，既然消費者想慳，為何不乾脆「躺平」，連9.9元也省了呢？C笑說，不可以，因為「相機要食」，社交平台日常「曬」開食玩買的人，是不會停止更新的，「就算下台階，也要下得體面，你明不明？」

文：尚東美