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大灣區GBA新聞：太古創始贊助 董事：夢想成真

【明報專訊】太古集團是大灣區青年管弦樂團的創始贊助方，太古（中國）有限公司粵港澳大灣區董事鄭家駒（圖）接受本報訪問稱，早已有創辦大灣區青年管弦樂團的想法，香港演藝學院教授蔡敏德恰好亦有此意，在香港演藝學院的籌劃下，雖然計劃受疫情耽擱，但夢想終在舞台上成真。

聽足4場巡演的鄭家駒說，首演反響比想像中熱烈，8月14日在深圳大劇院那場，千餘座位全部坐滿。他說太古集團一直重視青年發展及文化藝術，包括長期支持香港管弦樂團，「粵港澳大灣區的發展有很大潛力，無論從商業和音樂方面都有很大創新空間」。幾年前，他萌生了籌辦大灣區青年管弦樂團的主意，在一次飯局與蔡敏德談起時，對方表示亦有「同一個夢想」，二人一拍即合，決心着手籌備，其間因疫情而耽擱，終於在復常後夢想成真，感謝香港演藝學院為年輕樂手們創造這個寶貴機會，「看到這班很有才華的年輕人在台上享受音樂、很專業地表演，真是很感動」。

鄭家駒說，國家「十四五」規劃中提到支持香港發展中外文化藝術交流中心，大灣區不同城市有不同特色，希望樂團可成為粵港澳三地交流橋樑之一，未來可衝出大灣區、衝出中國，「希望以後當人們一提到大灣區，除了說這裏是創新科技的熱土，也會說這裏是藝術文化的強區」。

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