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大灣區GBA新聞：音樂情誼結 不捨樂季結

【明報專訊】4場巡演完成之後，就意味着大灣區青年管弦樂團首個樂季結束。在訓練營中相識的首席大提琴手賀曉曦和單簧管樂手陳孝和，雖然演奏樂器不同，但二人很快成為好友。他們都說樂團氣氛輕鬆，可累積經驗、結識朋友，即使巡演很累仍感開心。

感樂團氣氛輕鬆

20歲的陳孝和現時就讀於香港演藝學院，他說自己最早接觸單簧管是中一入讀香港聖文德書院，「當時在書院管樂團見到一名師姐吹着一支黑色的樂器，我就覺得好得意，想試一試，之後一直學到現在」。陳孝和說，報名參加大灣區青年管弦樂團是想取得更多經驗，「我之前只是在管樂團，而管弦樂團中的管樂減少很多，對技術、準確度要求更高，也要學會配合弦樂的部分」。

陳孝和說，指揮蔡敏德常稱「友誼第一」，「在這裏感覺好輕鬆，好似係來識朋友咁」。他表示，可聽出來自不同地區樂手的演奏方式、音色明顯不同，「當導師同其他地方的樂手講『你咁樣吹會好啲』，我也從中學到東西，對音樂的認識也提高了」。陳是首次跟隨樂團巡演，從8月11日至15日，幾乎每天要到一個新城市，「是很累，但當開心的能量超過了疲累，你會覺得所做的事是值得」。

22歲的首席大提琴手賀曉曦來自中山，原就讀於廣州星海音樂學院。他說過去也做過首席，「曾經遇到過給人很大壓力的指揮老師，我排練前幾晚就開始失眠，真係會緊張到手震，成日要睇譜，但在大灣區青年管弦樂團就比較放鬆，我在演奏時也發揮得更自如。」

「疫情期間演出基本全停，有也是錄播，前面沒觀眾的。這樣有觀眾的巡演，疫情後還是第一次。」賀曉曦說，自己只在小時候來過香港一次，在訓練營期間，香港團員帶他出去玩，結下深刻友誼，「導師、團友都很友善，我想我會很不捨得。」

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