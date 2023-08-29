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大灣區GBA新聞：粵港澳青年三重奏 磨合兩周 巡演掌聲不休

【明報專訊】「Bravo！」8月15日在廣州星海音樂廳，大灣區青年管弦樂團首演巡迴音樂會的最後一場結束，觀眾掌聲經久不息，向台上的88名年輕人致以喝彩和鼓勵。大灣區青年管弦樂團於去年由香港演藝學院創立並在今年初招生，無論團員和導師皆來自粵港澳三地，香港演藝學院音樂學院院長盛韻奇表示，樂團目標是成為全球最優秀的青年管弦樂團之一，期望未來可到不同國家巡演，以音樂推廣大灣區。

明報記者 林迎

演藝學院主辦 三地招募遴選

大灣區青年管弦樂團是由香港演藝學院主辦，太古集團創始贊助，於2022年7月宣布成立，今年初通關後開始在粵港澳三地招募及遴選團員。今年7月31日至8月11日，大灣區青年管弦樂團在香港演藝學院舉辦訓練營。8月11日至15日，香港演藝學院、廣州星海音樂學院及澳門青年交響樂團協會聯合主辦「大灣區青年管弦樂團」音樂會，首次在香港、澳門、深圳、廣州巡迴演出。

樂團藝術統籌、香港演藝學院教授姚桑琳（圖）向本報表示，由於招募初期新冠疫情仍然肆虐，所以是分開在粵港澳三地選拔，內地由廣州星海音樂學院、澳門由澳門青年交響樂團負責，每名樂手加入前要經過試音，入團後若想成為首席則要再次考試。

樂團由香港演藝學院指揮及文化領袖（音樂）系主任蔡敏德教授擔任指揮，13名導師來自粵港澳三地，而小提琴、大提琴和鋼琴獨奏者則分別來自廣州、香港和澳門。其餘88名團員年齡介乎16至24歲，當中香港和廣州的團員各佔約三分之一，另外三分之一則來自澳門、深圳、東莞、珠海、江門、惠州、佛山。

兩周前互不認識

見證音樂團結力量

「這確是一場冒險。」香港演藝學院音樂學院院長盛韻奇（Iñaki Sandoval，圖）接受本報訪問表示，團員從兩周前互不認識，到首演當晚共奏美妙樂章，見證了音樂有着將人團結的巨大力量。「他們有的是首次參加管弦樂團，有的並無舞台演出經驗，而有的已經相當專業。」他介紹，訓練營內容包括分小組、分聲部及團體排練，「團員在來港之前已經得悉樂譜，他們要自己先熟悉旋律，而訓練重點在於如何合作」。姚桑琳亦稱讚團員本身有一定水準，不需要花太多時間作基礎訓練，主要任務是統一「各門各派」的演奏風格。姚認為最大挑戰在於不同演出場地聲效不同，樂手要用不同力度、聲量去配合，「像是你識駕車，但突然坐在不同大小、款式的車內，你要識就番個位。」

盛韻奇說，世界著名管弦樂團的成員往往合作多年，共同形成一種「格」，而大灣區青年管弦樂團亦希望迅速形成自己的特色。本次巡演選取的曲目包括內地音樂家譚盾2009年創作的互聯網交響曲《英雄》、貝多芬C大調三重協奏曲及德伏扎克第九交響曲《新世界》。盛韻奇解釋，選曲代表樂團融合中西傳統，「這正是大灣區本身的特點，尤其香港，我相信這是世界上其他管弦樂團所不具備的」。他續稱，選擇譚盾的「互聯網交響樂」是想回應時代潮流，貝多芬則代表了粵港澳的「三重協奏」，「德伏扎克寓意我們正為下一代打造『新世界』，不止是大灣區，而且是在音樂領域中」。8月15日在廣州的尾場演出中，樂團還特別加演廣東音樂《彩雲追月》，令觀眾大感驚喜，讚不絕口。

盛韻奇說，大灣區青年管弦樂團將成為團員職業生涯的一部分，巡演亦是他們拓寬視野及學習的重要歷程。他強調，音樂的偉大之處不是在於演奏好壞，而是所有人共同創作，這種體驗無可替代。4場巡演即使曲目相同，每晚的觀眾、反響都不一樣，「團員也因此合作得更緊密，彼此理解更深。因為與他人共同演奏，是一場深刻的溝通」。

盼用音樂成推廣灣區大使

「我們的導師、團員們，已像是一個大家庭。」盛韻奇透露，明年會重新開放招募，超過24歲的「舊人」離團，再有新血加入。他希望樂團可不斷成熟，目標成為全球最優秀的青年管弦樂團之一，提升區內的管弦樂演奏水準，「未來幾年，希望能有機會到不同國家演出，用音樂成為推廣大灣區的大使」。

相關字詞﹕演藝學院 大灣區青年管弦樂團 大灣區

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