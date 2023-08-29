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港聞

港聞二

收9公斤控方文件 二胡翁斥「無休止」

【明報專訊】六旬翁前年及去年涉於大圍、旺角及中環街頭多次以二胡演奏《願榮光歸香港》，被控共7項「沒有許可證而奏玩樂器」及「未經批准在公眾地方進行籌款活動」罪名。沒有委聘律師的被告早前否認所有控罪，案件昨在沙田裁判法院續審。被告陳辭稱，日前收到控方第三本控訴文件，3本文件合共重18斤（9公斤）。裁判官陳慧敏稱「18斤陳辭（她）需要時間考慮」，押後案件至10月24日裁決。

官稱需時考慮 押後至10月裁決

控方早前提交補充陳辭，裁判官詢問被告李解新（69歲）是否收妥相關文件；被告回應稱，上周二收到控方第三本控訴文件，3本文件合共重18斤，加上內容「萬變不離其宗」，故「沒有辦法看」。另外，被告反對裁判官押後案件，投訴控方「佢唔將我搞死達唔到目的」，稱控方4年來就「同樣案件、同樣事實」對其造成折磨，「今日到咗不能承受嘅狀態」。

被告自言精神崩潰

被告又於庭上宣讀他的「反訴書」，表示「已經到了精神崩潰和身體被摧殘的地步」，認為控方在一個「簡易程序」的案件使用了「對恐怖分子拉登的精力」，並動用所有「『港力』資源」。他又說，由屯門裁判法院到沙田裁判法院間「無休止的控訴」，已「記不清多少次開庭」，「天天在恐怖之中，無法正常生活和休息睡眠」，決定就控方行徑向法院控訴，索賠損失共100萬元。

【案件編號：KCS 38409/21等】

相關字詞﹕沙田裁判法院 二胡 無牌演奏 無牌籌款 願榮光歸香港

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