收9公斤控方文件 二胡翁斥「無休止」

官稱需時考慮 押後至10月裁決

控方早前提交補充陳辭，裁判官詢問被告李解新（69歲）是否收妥相關文件；被告回應稱，上周二收到控方第三本控訴文件，3本文件合共重18斤，加上內容「萬變不離其宗」，故「沒有辦法看」。另外，被告反對裁判官押後案件，投訴控方「佢唔將我搞死達唔到目的」，稱控方4年來就「同樣案件、同樣事實」對其造成折磨，「今日到咗不能承受嘅狀態」。

被告自言精神崩潰

被告又於庭上宣讀他的「反訴書」，表示「已經到了精神崩潰和身體被摧殘的地步」，認為控方在一個「簡易程序」的案件使用了「對恐怖分子拉登的精力」，並動用所有「『港力』資源」。他又說，由屯門裁判法院到沙田裁判法院間「無休止的控訴」，已「記不清多少次開庭」，「天天在恐怖之中，無法正常生活和休息睡眠」，決定就控方行徑向法院控訴，索賠損失共100萬元。

【案件編號：KCS 38409/21等】