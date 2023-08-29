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港聞二

余慧明：無法逼人聯手否決財案

【明報專訊】前醫管局員工陣線主席余慧明昨在控方盤問下表示，她不知道戴耀廷曾在《蘋果日報》撰寫文章，自言「睇連登多過睇報紙」。她又稱，願意用任何合法手段爭取「五大訴求」，而否決財政預算案是合法、合理的手段。控方質疑她有意和其他立法會議員攜手合作否決財案，她強調每一名議員都是獨立個體，「我無辦法逼人哋去做」。

文章謂「目的」否決議案 稱用錯

余慧明2020年3月撰寫題為「踏上這攬炒旅途」的帖文，提及以「攬炒」議會和民主派取得35席為手段，全面否決政府議案為目的。余供稱用錯「目的」一字，她的目標並非否決議案，而是雙普選，「我哋唔係淨係想破壞，而無建設」。控方質疑，余將帖文視為參選宣言，應該花了不少時間撰文。余回應「始終我真係一個政治素人」，用字未必正確。

同年4月，余慧明接受網媒「獨立媒體」訪問，稱參選旨在促成立會過半，可全面否決議案。余稱報道的解釋不夠詳盡，「有啲壓縮咗我嘅意思」，例如文章談及醫管局電子派藥系統，沒充分反映她的原意。法官李運騰表示不必談及細節，余笑言「可能陳慶偉法官會明」，庭上各人大笑。為香港註冊藥劑師的法官陳慶偉笑言，這部分與案件無關。

控方盤問提到，余慧明知悉其他「墨落無悔」聲明的簽署者一旦當選都同意運用否決權。余回答「唔肯定」，她只想表達個人立場，不包括會聯同其他議員運用《基本法》權力。

（初選案）

相關字詞﹕余慧明 醫管局員工陣線 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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