35+舉證畢  暫11．27結案陳辭 料需兩三周 續審前或處理認罪者案情

法官李運騰估計單是控方陳辭或花上5日，預料共需時兩三周。法官陳慶偉希望陳辭於聖誕節前結束，「因為還有其他案件」；即將審理《蘋果日報》案的李官相信另案不介意押後數天。庭上又稱，押後期間或處理認罪被告案情及爭議，但不會聽取求情。

控方昨於盤問尾聲向余慧明指出案情，其他被告頓時表露關注神情，陳志全微笑、鄒家成瞪眼蹙眉。余作供後返回犯人欄時雙手於腰前握拳，向公眾席展現笑容。接着梁國雄一方呈遞財案投票紀錄文件，辯方案情正式完結。經商討後，法官下令控方和辯方分別須於10月3日及11月7日前提交書面陳辭。何桂藍的辯方大律師表示本案控罪為新法例，需更多頁數陳辭探討及釐清字眼，陳官遂將陳辭改限於35頁內，准以點列式撰寫。散庭時多名被告揮手道別。

本案47名被告被控2020年7月至2021年1月干犯《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪，以非法手段參與在立法會否決財案的謀劃。他們於2021年初遭起訴翌日被帶上法庭提堂（見表）。案件共31名被告認罪，包括牽頭組織初選的戴耀廷和區諾軒；參加初選的黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋等；阿布泰生活百貨創辦人林景楠於開審前改認罪答辯。

31人認罪16人否認 10人自辯

其餘16人否認控罪受審，案件今年2月正式於西九龍法院開審。認罪的區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和林景楠擔任「從犯證人」作供，控方亦傳召在會議拍片的X先生匿名作供。除了吳政亨、楊雪盈、黃碧雲、林卓廷、梁國雄、柯耀林，其餘10人出庭自辯，吳、柯則傳召辯方證人。

庭上展示從趙家賢搜出多份提名表及協議文件等。首名控方證人區諾軒證供歷時最長，以24天完成，而何桂藍自辯花上10日，是作供最長被告。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）