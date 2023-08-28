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豆芽夢碎「有收穫」 餐廳見聞成靈感 多重身分 浸大學者獲藝術新秀獎

【明報專訊】本地年輕文學人、35歲的曾繁裕創作路始於高中，因暗戀女同學而參加作文比賽為博伊人注意，贏得冠軍，少年豆芽夢未有結果，卻開闢了作家之路。其筆下作品題材涵蓋愛情、科幻、哲學等，他表示寫作靈感源自生活，舉例曾在又一城快餐店見到一個肥胖男孩和對面陌生男孩聊天，胖男孩說自己在廚房洗澡，對方回應稱：「你家廚房一定好大！」事件令他驚嘆社會階級差異，寫成散文〈在又一城麥當勞坐著的肥仔〉。

高中為博暗戀對象注意參賽 踏寫作路

高中時期的曾繁裕成績並不突出，但因暗戀的同學成績優異而努力讀書。他說：「自己怕醜仔，同班都冇乜點同佢講嘢，咁諗吓計引佢注意。」他參加了全港性的作文比賽，更贏得中學組冠軍，雖然未能獲取伊人歡心，卻察覺到自己的才能。後來曾繁裕高考失利，未能入讀中國文學科，需改修讀工商管理，其間他仍繼續閱讀文學作品和寫作，並在學士畢業後毅然「轉跑道」，先後在香港及英國攻讀比較文學碩士及博士課程。

任大學教授編輯 稱不同身分相輔相成

曾繁裕曾於中學任教，兩年前起到浸大中國語言文學系擔任助理教授，同時為文學雜誌《字花》編輯。身兼多職的他表示，單做作家只有微薄稿費，難維持生活，「只能夠諗吓做多樣同文字有關嘅工作」。

曾繁裕有多個身分，一直是作家，先後做過中學教師，現時是大學教授和編輯，認為不同身分可相輔相成。他說，教學能梳理自己對寫作的看法，例如教授作家張愛玲的作品時，重溫她獨特的語感和手法；擔任編輯又需要判斷作品好壞等。而做中學教師時，他發現散文教材的余光中作品用字太深奧，令學生難有興趣，「但如果唔用，又用咩去考核學生呢？所以都係無可避免」。他嘆文學作品難獲大眾認同，並以電影《東邪西毒》爬山金句比喻文學也不外如是，不過深信自己「做啱嘅嘢就得」。

曾繁裕早前奪得第十七屆香港藝術發展獎藝術新秀獎（文學藝術），最新作品《三》分科幻、現實、散文三部分，共25篇短篇作品。大會稱讚他為學者型作者、作品富哲思，他笑稱：「我『無奈』接受，可能作品太理性，要加多啲感情。」

相關字詞﹕香港藝術發展獎 浸大 文學

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