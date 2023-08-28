明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

被「派0班」 小一轉私營 逾10人報讀 爭取後年復辦資助小一 長洲錦江小學校長對收生樂觀

【明報專訊】新學年來臨，5間小學被教育局「派0班」小一，其中中華基督教會長洲堂錦江小學小一轉私立營辦，獲逾10人報讀。本周五（1日）正式履新的新校長葉昌銳，上任首要任務是處理收生事宜，爭取隔年復辦資助小一，他接受本報專訪時稱不覺得是獨自面對挑戰、「接火棒」，稱全港學界均受學生減少、移民潮影響。他對下年度收生感到樂觀，盼長洲家長以開放態度選校，亦相信今次危機令校內成員更團結。

明報記者 鄧佾文

非獨自面對挑戰 信危機令校內更團結

中華基督教會長洲堂錦江小學（下稱錦小）今年4月公布因兩輪小一收生欠1人，被教育局在2023/24學年「派0班」小一，校方申請小一級9月起轉為私立營辦獲批。葉昌銳稱，逾10名學生已報讀私立小一，校方有意爭取2024/25學年復辦資助小一，意味甫開學後，9月「自行分配學位」收表階段是首個關鍵日期，連同明年俗稱「大抽獎」的「統一派位」，這兩輪收生總數多寡攸關可否變回全資助小學，他對屆時能否收足學生持「偏向樂觀」心態，「錦江幼稚園也有（錦小）鐵粉，人數約是雙位數」。

錦小辦學團體資助小一新生學費、課外活動費、贈校服、開學後包午膳等。葉昌銳稱，辦團財政穩健，強調教育質素不因轉私立小一而下降，「應該要更好」，其中有意進一步發展該校擅長的戲劇教育，聘請新教師教英語話劇。他並推出新猷，在校網公布設「校長WhatsApp熱線」，現時每天帶兩部手提電話，其中一部專門接收家長和外界信息，歡迎對校政作提點。

擬聘新教師教英語話劇

設校長WhatsApp熱線蒐校政意見

接手帶領錦小，葉昌銳不認為是獨自「接火棒」，「學界面對學生人數少、移民潮犀利，東區和中西區同樣面對縮班問題，這亦是每個老師、每間學校、每個校長都要花氣力去克服的問題，如果說火棒，不止這間（錦小），全港都是火棒，我們今年面對，下年或有其他學校都面對，所以接火棒不是葉昌銳一個人，全世界都是」。教育局長蔡若蓮月前回應「派0班」時否認不近人情，指開班線不能無止境下調，葉昌銳稱尊重局方人數規定，但錦小是長洲唯一基督教小學，亦方便島上西邊居民就近上學，認為有不同存在價值。

鼓勵學生走出課室 從社區學習

錦小位處長洲地勢較高處，學生返學前要行一段大斜路和樓梯。葉昌銳稱，知道有長洲家長「不忍心」孩子每日爬樓梯，但他希望家長以開放態度選校，指錦小鼓勵學生走出課堂，從長洲社區學習，「寫描寫文，沒經歷過就很難寫」，又指錦小升中派位成績不俗，不乏升讀港島傳統名校的畢業生。

葉昌銳過往愛騎電單車穿梭鬧市，現在每早坐船入長洲慢活。葉教數學科出身，在直資的港大同學會小學由創校起服務長達20年，有感「應該出外見識一下」，上學年轉到天水圍一間津小做副校長，起初非常不習慣津校的行政工作及程序，但說該校校長給予他機會嘗試很多新事物。

錦小8月中在校網公布由葉昌銳接替上任校長黃永康，距離開學不足半個月。葉昌銳稱，上月底至本月初才落實加入錦小。至於是否獲邀轉校，他說因「聽到上帝呼召」，亦想任職基督教小學，加上希望轉到細校，體驗學校成員關係密切。

展望將來，葉稱「暫不開支票」談留任多久，料與錦小合作暢順，「做老師，一定有些想法接近，才會來服務，我自己那套教育理念與錦江小學非常接近，並非單單側重在分數，重視人的發展，亦因為人少，可認識學生及其家庭，這都是我很享受的工作」。

相關字詞﹕移民潮 教育局

上 / 下一篇新聞

盧煜明倡准數據南下 河套試行吸科企 免申請直接使用 內地樣本龐大助醫療研究
盧煜明倡准數據南下 河套試行吸科企 免申請直接使用 內地樣本龐大助醫療研究
「北上」未有期 醫衛局：醫健通將增功能索病歷
「北上」未有期 醫衛局：醫健通將增功能索病歷
政策指高市價3倍「買斷」上樓資格 領清拆補償申公屋遭拒 城寨財困前業主提覆核
政策指高市價3倍「買斷」上樓資格 領清拆補償申公屋遭拒 城寨財困前業主提覆核
清拆涉3萬居民 公屋安置或賠償
清拆涉3萬居民 公屋安置或賠償
身障無阻大學生活 腦麻痹生勉新生敢嘗試
身障無阻大學生活 腦麻痹生勉新生敢嘗試
注資煥然懿居第三座「特別基金」 市建局：鼓勵業主供款維修保養
注資煥然懿居第三座「特別基金」 市建局：鼓勵業主供款維修保養
警灣仔拘68人 涉盜醉客信用卡等
警灣仔拘68人 涉盜醉客信用卡等
「光榮米線」被指違工廈用途 同座45食肆 多未接警告
「光榮米線」被指違工廈用途 同座45食肆 多未接警告
涉長洲燒炭命案 女死者男友墮斃
涉長洲燒炭命案 女死者男友墮斃
中大：無創新法治「惡性膽管阻塞」 成功率更高
中大：無創新法治「惡性膽管阻塞」 成功率更高
涉青少年網上交友性侵 半年24宗 事主最小9歲
涉青少年網上交友性侵 半年24宗 事主最小9歲
中環碼頭現江豚屍
中環碼頭現江豚屍
豆芽夢碎「有收穫」 餐廳見聞成靈感 多重身分 浸大學者獲藝術新秀獎
豆芽夢碎「有收穫」 餐廳見聞成靈感 多重身分 浸大學者獲藝術新秀獎
非康文管轄沙灘 八旬翁西貢遇溺危殆
非康文管轄沙灘 八旬翁西貢遇溺危殆
大灣區GBA專題：安永：信心弱更需互聯互通 灣區生活融合衍新需求 看好保險業
大灣區GBA專題：安永：信心弱更需互聯互通 灣區生活融合衍新需求 看好保險業
大灣區GBA專題：個別行業疲弱新產業續升 料銀行投資求穩
大灣區GBA專題：個別行業疲弱新產業續升 料銀行投資求穩
大灣區GBA專題：天河13政策扶港澳青創
大灣區GBA專題：天河13政策扶港澳青創
初創研駕駛分析系統 校車公司採用
初創研駕駛分析系統 校車公司採用
4名創辦人專長互補
4名創辦人專長互補
【Emily】「普通人」梁朝偉勉基層長期病學童 出席頒獎禮 「如果我可以，所有人都可以」
【Emily】「普通人」梁朝偉勉基層長期病學童 出席頒獎禮 「如果我可以，所有人都可以」
【Emily】港鐵將設AI服務大使答問 識聽三語
【Emily】港鐵將設AI服務大使答問 識聽三語
【Emily】深水埗空氣導賞團 了解社區活動空氣質素關係
【Emily】深水埗空氣導賞團 了解社區活動空氣質素關係
【Emily】渠署新款清淤機械人 遙控入河增效率
【Emily】渠署新款清淤機械人 遙控入河增效率
【Emily】民建聯議員內蒙考察氫能車 諗起北都
【Emily】民建聯議員內蒙考察氫能車 諗起北都