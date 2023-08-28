被「派0班」 小一轉私營 逾10人報讀 爭取後年復辦資助小一 長洲錦江小學校長對收生樂觀

明報記者 鄧佾文

非獨自面對挑戰 信危機令校內更團結

中華基督教會長洲堂錦江小學（下稱錦小）今年4月公布因兩輪小一收生欠1人，被教育局在2023/24學年「派0班」小一，校方申請小一級9月起轉為私立營辦獲批。葉昌銳稱，逾10名學生已報讀私立小一，校方有意爭取2024/25學年復辦資助小一，意味甫開學後，9月「自行分配學位」收表階段是首個關鍵日期，連同明年俗稱「大抽獎」的「統一派位」，這兩輪收生總數多寡攸關可否變回全資助小學，他對屆時能否收足學生持「偏向樂觀」心態，「錦江幼稚園也有（錦小）鐵粉，人數約是雙位數」。

錦小辦學團體資助小一新生學費、課外活動費、贈校服、開學後包午膳等。葉昌銳稱，辦團財政穩健，強調教育質素不因轉私立小一而下降，「應該要更好」，其中有意進一步發展該校擅長的戲劇教育，聘請新教師教英語話劇。他並推出新猷，在校網公布設「校長WhatsApp熱線」，現時每天帶兩部手提電話，其中一部專門接收家長和外界信息，歡迎對校政作提點。

擬聘新教師教英語話劇

設校長WhatsApp熱線蒐校政意見

接手帶領錦小，葉昌銳不認為是獨自「接火棒」，「學界面對學生人數少、移民潮犀利，東區和中西區同樣面對縮班問題，這亦是每個老師、每間學校、每個校長都要花氣力去克服的問題，如果說火棒，不止這間（錦小），全港都是火棒，我們今年面對，下年或有其他學校都面對，所以接火棒不是葉昌銳一個人，全世界都是」。教育局長蔡若蓮月前回應「派0班」時否認不近人情，指開班線不能無止境下調，葉昌銳稱尊重局方人數規定，但錦小是長洲唯一基督教小學，亦方便島上西邊居民就近上學，認為有不同存在價值。

鼓勵學生走出課室 從社區學習

錦小位處長洲地勢較高處，學生返學前要行一段大斜路和樓梯。葉昌銳稱，知道有長洲家長「不忍心」孩子每日爬樓梯，但他希望家長以開放態度選校，指錦小鼓勵學生走出課堂，從長洲社區學習，「寫描寫文，沒經歷過就很難寫」，又指錦小升中派位成績不俗，不乏升讀港島傳統名校的畢業生。

葉昌銳過往愛騎電單車穿梭鬧市，現在每早坐船入長洲慢活。葉教數學科出身，在直資的港大同學會小學由創校起服務長達20年，有感「應該出外見識一下」，上學年轉到天水圍一間津小做副校長，起初非常不習慣津校的行政工作及程序，但說該校校長給予他機會嘗試很多新事物。

錦小8月中在校網公布由葉昌銳接替上任校長黃永康，距離開學不足半個月。葉昌銳稱，上月底至本月初才落實加入錦小。至於是否獲邀轉校，他說因「聽到上帝呼召」，亦想任職基督教小學，加上希望轉到細校，體驗學校成員關係密切。

展望將來，葉稱「暫不開支票」談留任多久，料與錦小合作暢順，「做老師，一定有些想法接近，才會來服務，我自己那套教育理念與錦江小學非常接近，並非單單側重在分數，重視人的發展，亦因為人少，可認識學生及其家庭，這都是我很享受的工作」。