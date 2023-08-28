涉青少年網上交友性侵 半年24宗 事主最小9歲

針對青少年相關網絡罪案，今年上半年有168宗裸聊勒索案，佔整體同類案件約兩成（見表）。最年輕受害者為11歲男童，在交友程式認識自稱是女子的疑犯，兩人隨後在即時通訊軟件聊天；疑犯誘使男童下載假冒視像聊天的軟件，偷取其手機通訊錄資料，與男童裸聊並拍攝過程，再向其母勒索1萬元，男童母親未有付款，並向警方舉報。

上半年與青少年相關援交騙案有249宗。其中一名13歲男童在交友程式認識聲稱是女子的疑犯，疑犯稱提供援交服務，要求先支付1000元「保證金」，男童購入禮品卡並傳送「啟動碼」；疑犯再要求支付更高幣值「保證金」，男童疑受騙告知母親。

網罪科網絡安全組警司陳純青認為，網絡罪行具隱蔽性和跨地域性，加上追查資金流向為執法帶來挑戰，警方會按騙案形式變化，與不同持份者加強打擊。

警推「守網歷險」遊戲教避網絡陷阱

警方今年3至4月訪問1805名小一至中六生，27%稱曾遇陌生人主動聊天，其中4人稱被要求拍攝個人私密部位照片，包括兩名初中女生。警方今年推出網上情境遊戲「守網歷險」，期望以青少年「受落程度較高」方式傳遞網絡安全信息；6月起推出《給家長的信》協助家長提醒子女。

沙田區家長教師會聯會會長梁福厚稱，近年有人在通訊軟件以故事情境開展對話，例如有陌生人問自己是否誤泊其車位，「慶幸我住村屋，知道不會泊了別人車位」，又指不少人會立即刪除信息，惟他會藉此教孩子如何處理。香港直資學校議會主席陳狄安稱，最重要提醒青少年便宜莫貪；面對陌生人聯絡亦不要驚慌，舉例有陌生人稱家人有事或冒認入境處稱禁止其出境，應先了解情况才行動。