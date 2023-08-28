明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

中大：無創新法治「惡性膽管阻塞」 成功率更高

【明報專訊】本港每年有數千名晚期癌症病人受惡性膽管阻塞影響，未必人人能接受傳統內窺鏡引流治療，中大醫學院一項研究發現，「超聲波內窺鏡引導下膽管十二指腸引流術」（ECDS）較傳統治療的成功率高，治療時間只需約10分鐘，較傳統方法短15分鐘，技術幾乎無創，為病人提供多個選擇。研究結果已在醫學期刊Gastroenterology發表。

患上不可切除的胰膽癌及惡性膽管阻塞的病人，「內窺鏡逆行胰膽管造影術」（ERCP）及ECDS可作引流的治療方法，前者透過內窺鏡伸出儀器，金屬支架或需貫穿腫瘤放置於膽管內，但約25%病人因插管困難，無法接受治療。

超聲波內窺鏡引導 避腫瘤植入支架

中大醫學院外科學系助理教授陳詩瓏說，即使順利插入支架，腫瘤會不斷擴大並穿過支架的網狀格，向內生長，約2至3個月便再造成阻塞；病人肝功能或因膽管阻塞轉差，無法進行化療，攜帶外部引流袋亦不便，該院遂萌生使用新技術引流。

ECDS由超聲波內窺鏡引導，將特製支架植入腫瘤上，支架一端於膽管，另一端於十二指腸，直接打通兩者以排出膽汁。陳稱新技術不需經過腫瘤，只要找到十二指腸上端、膽管脹大的位置植入便可，手術近乎無創。她稱特製支架打開後形狀像啞鈴，令兩個器官脗合，不擔心會膽汁滲漏。

併發症比率相若 需培訓暫未可全港推

團隊2017至2020年招募155名惡性膽管阻塞患者做臨牀研究，隨機接受ECDS或ERCP，發現ECDS技術成功率為96.2%，較ERCP的76.3%高；前者治療需約10分鐘，比後者短15分鐘，30日內出現併發症比率則相若。

威爾斯親王醫院10多年前引入ECDS，至今約200多宗治療病例。中大醫學院外科學系教授張源斌指出，支架位置因遠離腫瘤，能減低腫瘤再次阻塞機率，同時避免胰腺發炎。不過，他稱新技術仍需更多專業培訓，特製支架較貴，尚未適合推廣至全港，期望更多醫生熟習技術後能成為引流首選方法。

相關字詞﹕癌症 惡性膽管阻塞 中大醫學院

上 / 下一篇新聞

盧煜明倡准數據南下 河套試行吸科企 免申請直接使用 內地樣本龐大助醫療研究
盧煜明倡准數據南下 河套試行吸科企 免申請直接使用 內地樣本龐大助醫療研究
「北上」未有期 醫衛局：醫健通將增功能索病歷
「北上」未有期 醫衛局：醫健通將增功能索病歷
政策指高市價3倍「買斷」上樓資格 領清拆補償申公屋遭拒 城寨財困前業主提覆核
政策指高市價3倍「買斷」上樓資格 領清拆補償申公屋遭拒 城寨財困前業主提覆核
清拆涉3萬居民 公屋安置或賠償
清拆涉3萬居民 公屋安置或賠償
身障無阻大學生活 腦麻痹生勉新生敢嘗試
身障無阻大學生活 腦麻痹生勉新生敢嘗試
注資煥然懿居第三座「特別基金」 市建局：鼓勵業主供款維修保養
注資煥然懿居第三座「特別基金」 市建局：鼓勵業主供款維修保養
警灣仔拘68人 涉盜醉客信用卡等
警灣仔拘68人 涉盜醉客信用卡等
「光榮米線」被指違工廈用途 同座45食肆 多未接警告
「光榮米線」被指違工廈用途 同座45食肆 多未接警告
涉長洲燒炭命案 女死者男友墮斃
涉長洲燒炭命案 女死者男友墮斃
涉青少年網上交友性侵 半年24宗 事主最小9歲
涉青少年網上交友性侵 半年24宗 事主最小9歲
中環碼頭現江豚屍
中環碼頭現江豚屍
被「派0班」 小一轉私營 逾10人報讀 爭取後年復辦資助小一 長洲錦江小學校長對收生樂觀
被「派0班」 小一轉私營 逾10人報讀 爭取後年復辦資助小一 長洲錦江小學校長對收生樂觀
豆芽夢碎「有收穫」 餐廳見聞成靈感 多重身分 浸大學者獲藝術新秀獎
豆芽夢碎「有收穫」 餐廳見聞成靈感 多重身分 浸大學者獲藝術新秀獎
非康文管轄沙灘 八旬翁西貢遇溺危殆
非康文管轄沙灘 八旬翁西貢遇溺危殆
大灣區GBA專題：安永：信心弱更需互聯互通 灣區生活融合衍新需求 看好保險業
大灣區GBA專題：安永：信心弱更需互聯互通 灣區生活融合衍新需求 看好保險業
大灣區GBA專題：個別行業疲弱新產業續升 料銀行投資求穩
大灣區GBA專題：個別行業疲弱新產業續升 料銀行投資求穩
大灣區GBA專題：天河13政策扶港澳青創
大灣區GBA專題：天河13政策扶港澳青創
初創研駕駛分析系統 校車公司採用
初創研駕駛分析系統 校車公司採用
4名創辦人專長互補
4名創辦人專長互補
【Emily】「普通人」梁朝偉勉基層長期病學童 出席頒獎禮 「如果我可以，所有人都可以」
【Emily】「普通人」梁朝偉勉基層長期病學童 出席頒獎禮 「如果我可以，所有人都可以」
【Emily】港鐵將設AI服務大使答問 識聽三語
【Emily】港鐵將設AI服務大使答問 識聽三語
【Emily】深水埗空氣導賞團 了解社區活動空氣質素關係
【Emily】深水埗空氣導賞團 了解社區活動空氣質素關係
【Emily】渠署新款清淤機械人 遙控入河增效率
【Emily】渠署新款清淤機械人 遙控入河增效率
【Emily】民建聯議員內蒙考察氫能車 諗起北都
【Emily】民建聯議員內蒙考察氫能車 諗起北都