中大：無創新法治「惡性膽管阻塞」 成功率更高

患上不可切除的胰膽癌及惡性膽管阻塞的病人，「內窺鏡逆行胰膽管造影術」（ERCP）及ECDS可作引流的治療方法，前者透過內窺鏡伸出儀器，金屬支架或需貫穿腫瘤放置於膽管內，但約25%病人因插管困難，無法接受治療。

超聲波內窺鏡引導 避腫瘤植入支架

中大醫學院外科學系助理教授陳詩瓏說，即使順利插入支架，腫瘤會不斷擴大並穿過支架的網狀格，向內生長，約2至3個月便再造成阻塞；病人肝功能或因膽管阻塞轉差，無法進行化療，攜帶外部引流袋亦不便，該院遂萌生使用新技術引流。

ECDS由超聲波內窺鏡引導，將特製支架植入腫瘤上，支架一端於膽管，另一端於十二指腸，直接打通兩者以排出膽汁。陳稱新技術不需經過腫瘤，只要找到十二指腸上端、膽管脹大的位置植入便可，手術近乎無創。她稱特製支架打開後形狀像啞鈴，令兩個器官脗合，不擔心會膽汁滲漏。

併發症比率相若 需培訓暫未可全港推

團隊2017至2020年招募155名惡性膽管阻塞患者做臨牀研究，隨機接受ECDS或ERCP，發現ECDS技術成功率為96.2%，較ERCP的76.3%高；前者治療需約10分鐘，比後者短15分鐘，30日內出現併發症比率則相若。

威爾斯親王醫院10多年前引入ECDS，至今約200多宗治療病例。中大醫學院外科學系教授張源斌指出，支架位置因遠離腫瘤，能減低腫瘤再次阻塞機率，同時避免胰腺發炎。不過，他稱新技術仍需更多專業培訓，特製支架較貴，尚未適合推廣至全港，期望更多醫生熟習技術後能成為引流首選方法。