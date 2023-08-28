涉長洲燒炭命案 女死者男友墮斃

案發同居大廈 未見遺書

墮樓男子姓黃，報稱財務公司職員。昨清晨近6時，警方接獲保安報案，指一名男子疑從高處墮下，昏迷倒臥尖沙嘴柯士甸路14號僑豐大廈天井，身體多處骨折，救護員接報到場，即場證實死亡。警方封鎖現場調查，並翻查大廈閉路電視片段，其後在大廈天台檢獲拖鞋，初步相信他從天台躍下，現場沒有檢獲遺書，案件列有人從高處墮下，死因待驗屍確定，由尖沙嘴警區雜項調查隊跟進。

據了解，黃涉及上周五揭發的東堤小築情侶燒炭命案，據悉黃為有婦之夫，與任職髮型屋助理的許姓女子相戀兩年。黃上周四（24日）租用該單位，女友其後到達，二人在單位吸毒、喝紅酒，並在露台燒烤，及後因感情及金錢問題爭執，黃乘船往中環；許其後以微信通知黃，稱欲尋死，黃遂於當晚11時乘船趕回長洲安慰，二人喝酒聊天後睡着。

事件由60歲姓張女職員揭發，兩人分別在房間昏迷及半清醒，許送院證實不治，警方在房內檢獲懷疑毒品，以涉嫌「協助或教唆他人自殺」、「藏毒」等罪名拘捕黃，他前晚獲保釋候查。女職員亦因聲稱沒見到炭爐，涉誤導警員被捕。據了解，兩人生前同居於發生墮樓案的大廈低層單位。

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