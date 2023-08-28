明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

涉長洲燒炭命案 女死者男友墮斃

【明報專訊】一名46歲男子昨清晨被發現於尖沙嘴墮樓亡。據了解，他涉及上周五（25日）長洲東堤小築揭發的情侶燒炭事件，案中一名40歲姓許女子送院不治，警方在房間內發現毒品，該男子涉「協助或教唆他人自殺」、「藏毒」等罪被捕。消息稱，不排除他因涉及女友的案件而輕生。

案發同居大廈 未見遺書

墮樓男子姓黃，報稱財務公司職員。昨清晨近6時，警方接獲保安報案，指一名男子疑從高處墮下，昏迷倒臥尖沙嘴柯士甸路14號僑豐大廈天井，身體多處骨折，救護員接報到場，即場證實死亡。警方封鎖現場調查，並翻查大廈閉路電視片段，其後在大廈天台檢獲拖鞋，初步相信他從天台躍下，現場沒有檢獲遺書，案件列有人從高處墮下，死因待驗屍確定，由尖沙嘴警區雜項調查隊跟進。

據了解，黃涉及上周五揭發的東堤小築情侶燒炭命案，據悉黃為有婦之夫，與任職髮型屋助理的許姓女子相戀兩年。黃上周四（24日）租用該單位，女友其後到達，二人在單位吸毒、喝紅酒，並在露台燒烤，及後因感情及金錢問題爭執，黃乘船往中環；許其後以微信通知黃，稱欲尋死，黃遂於當晚11時乘船趕回長洲安慰，二人喝酒聊天後睡着。

事件由60歲姓張女職員揭發，兩人分別在房間昏迷及半清醒，許送院證實不治，警方在房內檢獲懷疑毒品，以涉嫌「協助或教唆他人自殺」、「藏毒」等罪名拘捕黃，他前晚獲保釋候查。女職員亦因聲稱沒見到炭爐，涉誤導警員被捕。據了解，兩人生前同居於發生墮樓案的大廈低層單位。

●防止自殺求助熱線

￭生命熱線：2382 0000

￭撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

￭社會福利署：2343 2255

￭明愛向晴軒：18288

相關字詞﹕燒炭 長洲

上 / 下一篇新聞

盧煜明倡准數據南下 河套試行吸科企 免申請直接使用 內地樣本龐大助醫療研究
盧煜明倡准數據南下 河套試行吸科企 免申請直接使用 內地樣本龐大助醫療研究
「北上」未有期 醫衛局：醫健通將增功能索病歷
「北上」未有期 醫衛局：醫健通將增功能索病歷
政策指高市價3倍「買斷」上樓資格 領清拆補償申公屋遭拒 城寨財困前業主提覆核
政策指高市價3倍「買斷」上樓資格 領清拆補償申公屋遭拒 城寨財困前業主提覆核
清拆涉3萬居民 公屋安置或賠償
清拆涉3萬居民 公屋安置或賠償
身障無阻大學生活 腦麻痹生勉新生敢嘗試
身障無阻大學生活 腦麻痹生勉新生敢嘗試
注資煥然懿居第三座「特別基金」 市建局：鼓勵業主供款維修保養
注資煥然懿居第三座「特別基金」 市建局：鼓勵業主供款維修保養
警灣仔拘68人 涉盜醉客信用卡等
警灣仔拘68人 涉盜醉客信用卡等
「光榮米線」被指違工廈用途 同座45食肆 多未接警告
「光榮米線」被指違工廈用途 同座45食肆 多未接警告
中大：無創新法治「惡性膽管阻塞」 成功率更高
中大：無創新法治「惡性膽管阻塞」 成功率更高
涉青少年網上交友性侵 半年24宗 事主最小9歲
涉青少年網上交友性侵 半年24宗 事主最小9歲
中環碼頭現江豚屍
中環碼頭現江豚屍
被「派0班」 小一轉私營 逾10人報讀 爭取後年復辦資助小一 長洲錦江小學校長對收生樂觀
被「派0班」 小一轉私營 逾10人報讀 爭取後年復辦資助小一 長洲錦江小學校長對收生樂觀
豆芽夢碎「有收穫」 餐廳見聞成靈感 多重身分 浸大學者獲藝術新秀獎
豆芽夢碎「有收穫」 餐廳見聞成靈感 多重身分 浸大學者獲藝術新秀獎
非康文管轄沙灘 八旬翁西貢遇溺危殆
非康文管轄沙灘 八旬翁西貢遇溺危殆
大灣區GBA專題：安永：信心弱更需互聯互通 灣區生活融合衍新需求 看好保險業
大灣區GBA專題：安永：信心弱更需互聯互通 灣區生活融合衍新需求 看好保險業
大灣區GBA專題：個別行業疲弱新產業續升 料銀行投資求穩
大灣區GBA專題：個別行業疲弱新產業續升 料銀行投資求穩
大灣區GBA專題：天河13政策扶港澳青創
大灣區GBA專題：天河13政策扶港澳青創
初創研駕駛分析系統 校車公司採用
初創研駕駛分析系統 校車公司採用
4名創辦人專長互補
4名創辦人專長互補
【Emily】「普通人」梁朝偉勉基層長期病學童 出席頒獎禮 「如果我可以，所有人都可以」
【Emily】「普通人」梁朝偉勉基層長期病學童 出席頒獎禮 「如果我可以，所有人都可以」
【Emily】港鐵將設AI服務大使答問 識聽三語
【Emily】港鐵將設AI服務大使答問 識聽三語
【Emily】深水埗空氣導賞團 了解社區活動空氣質素關係
【Emily】深水埗空氣導賞團 了解社區活動空氣質素關係
【Emily】渠署新款清淤機械人 遙控入河增效率
【Emily】渠署新款清淤機械人 遙控入河增效率
【Emily】民建聯議員內蒙考察氫能車 諗起北都
【Emily】民建聯議員內蒙考察氫能車 諗起北都