「光榮米線」被指違工廈用途 同座45食肆 多未接警告

「光榮飲食」前日於facebook交代駱駝漆大廈3座2樓「光榮米線」被地政處要求停業一事，又稱該店開業僅半年，反問「駱駝漆（大廈）有多少餐廳？」

店方fb問「駱駝漆多少餐廳？」

地署：限作工業貨倉 明日前未糾正釘契

地政總署回覆稱，早前接獲投訴懷疑該廈3座2樓有單位經營食肆及違反地契用途限制，經實地視察後發現該單位作食肆用途，違反相關地契訂明該私人地段僅限作「工業╱貨倉」用途，本月1日向單位業權人發警告信，若明日前未糾正違契用途，會把警告信送交土地註冊處註冊、即釘契。食環署稱上述處所未領有該署簽發的有效食物業牌照，會繼續密切監察該處所情况及採取適當行動。

同層商戶：食環月初到場 翌日起不再營業

據Openrice網頁，撇除光榮米線，駱駝漆大廈3座有45間餐廳；食環署網頁顯示，該處僅兩間為持牌工廠食堂，分別是「山田海」及「掌壽司」。記者前日到訪該廈，「光榮米線」大門緊閉，同層有約25間商戶，包括食肆、雜貨店、美容院、海味舖。同層商戶職員稱目擊約3名食環人員本月9日到光榮米線，該店職員和老闆其後收拾物品離開，翌日起不再營業。另一食肆職員稱無收到食環提醒或地政信件，大廈有約30間堂食餐廳，11樓最多，2樓共3間堂食食肆。

記者向3間位於11樓的食肆查詢，職員稱無收到地政信件。一間營業5年的食肆，職員稱過往收過不少食環告票，指該店不能堂食，每張罰款介乎7000至1.2萬元，以往約一年收一次告票，惟2019至2020年收到5張，又稱擔心結業，只能逐步減少宣傳，惟因難應付地舖租金，故繼續原址經營。

狄志遠：倘針對單一食肆欠說服力

狄志遠稱近年針對政治觀點或立場而投訴很普遍，政府不能接獲投訴才執法，否則是「隻眼開隻眼閉」，又稱本港仍處於敏感、敵我矛盾強烈的階段，若執法不公，將被人詬病執法合理性。