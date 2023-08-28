警灣仔拘68人 涉盜醉客信用卡等

一連3日「犂庭掃穴」行動，警方突擊搜查酒吧、麻雀館、住宅及商業大廈等多個處所，拘捕30男38女，年齡介乎17至57歲，涉嫌自稱三合會成員、刑事恐嚇、刑事毁壞、勒索、串謀詐騙等罪行。行動中檢獲證物包括收數信、收數電話、紅油、盜竊團伙盜用信用卡時所使用的收款機，以及無牌賣酒處所內的酒精飲品。

灣仔警區刑事部督察李家豪表示，行動主要針對非法收數及灣仔區內的盜竊案。警方近日接獲多名市民報案，指於灣仔區內酒吧消遣時遇外籍女子搭訕，其後發現財物損失或信用卡被盜用。警方經調查後鎖定目標，搜查駱克道、謝斐道的4間酒吧，以涉嫌盜竊及串謀詐騙拘捕10名酒吧職員、13名外籍女子。警方相信外籍女子串通部分酒吧職員，趁顧客昏醉時盜取其信用卡作多次消費，初步調查至少涉5宗同類案件，損失金額共31萬元。

另外，警方在打擊非法收債活動行動中拘捕10男3女，部分有三合會背景，他們涉嫌向欠債者的單位淋油及協助收債集團登記電話卡等，收債集團亦會以「吉儀」封套的收數信，滋擾欠債人。