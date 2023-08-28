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注資煥然懿居第三座「特別基金」 市建局：鼓勵業主供款維修保養

【明報專訊】建築物定期維修保養，才能維持「健康」狀况及延長壽命。市建局行政總監韋志成表示，市建局會為將推售的「煥然懿居第三座」制訂10年維修保養計劃，並會在大廈的「特別基金」注入一筆起動資金，鼓勵業主儲錢，為日後的維修保養工程做好財政儲備和定期供款。測量師學會建築政策小組主席何鉅業認為注資不宜太少，應發揮滾存作用，以「煥然懿居第三座」約260伙粗略推算，至少需要注資逾千萬元，加上業主「供款」，才足以支付日後大型維修。

何鉅業指出，「特別基金」並非用於日常維修保養，換言之該筆款項來自管理費，若落實執行市建局建議的「特別基金」，估計將來的管理費會增加最多10%。

何鉅業：至少注資千萬

料管理費最多增一成

韋志成昨發表網誌表示，市建局以煥然懿居第三座首置項目為試點，在樓宇建造及管理模式上應用「預防式維修」理念，例如從設計層面提升室內單位的防水效能，以及應用「優化版」公契，協助業主做好維修保養。

韋志城指出，在現行《建築物管理條例》及《大廈公契指引》內，已訂明新建樓宇的公契經理人須設立「特別基金」，以應付恒常樓宇管理工作以外的工程項目費用，例如緊急及大型維修工程等，惟不少樓宇的「特別基金」都是有名無實，到樓宇要大維修時，業主往往要籌集大筆資金，因而對維修工程卻步。

有見及此，市建局為「煥然懿居第三座」制訂「優化版」公契時，將從多方面促進業主落實定期檢驗和執行維修保養計劃，以及為計劃涉及的開支擬備供款建議方案，為樓宇復修未雨綢繆，當中包括市建局為大廈的「特別基金」注入起動資金，鼓勵業主為日後的維修保養工程做好財政儲備和定期供款，公契亦會列明起動資金只可用於檢驗和維修項目。

另外，市建局在「煥然懿居第三座」項目落成初期，會委聘工程顧問為樓宇制訂第一個10年的維修保養計劃，並計算每戶應分擔的費用，以及建議供款方案。

相關字詞﹕大廈維修工程 首置 市建局 煥然懿居第三座

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