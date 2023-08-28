明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

身障無阻大學生活 腦麻痹生勉新生敢嘗試

【明報專訊】自半歲起確診大腦麻痹，今年22歲的劉栢希來到大學生涯的最後一年。栢希日常輪椅代步，說話有點費力。當談到過去大學生活時，他雀躍地分享首次離家住宿舍，與宿友一起下廚、看足球比賽。大學路不易走，栢希一步步突破自我，副修教育的他向教授自薦做助手，奮力追夢，雖最終未如心願。栢希將從香港城市大學畢業，他勉勵新生勇敢嘗試，「即使做唔到但都唔會後悔」，而自己則希望加入非牟利機構工作，幫助其他殘疾人士。

首離家住宿舍 伙宿友學下廚

栢希小時經常「坐唔定」，母親發現他較同齡發展遲緩，經健康院檢查，確診大腦麻痹。栢希就讀主流中學，經副學士銜接城大學士學位。栢希分享大學時解鎖不少新體驗，體驗過一年宿舍生活，他稱未曾試過獨自生活，家人亦十分擔心他能否適應，例如洗衣服、鋪牀、疊被等技能，他希望突破自己，證明給他們看自己做得到。住宿期間，他的生活多姿多彩，不時會與宿友們一同下廚，他笑稱向父母分享烹調好的西檸雞，反被問「係咪外賣」。

栢希主修心理學、副修教育，曾想過循教育心理學方向發展。為此他去年9月向6名教授自薦擔任助手，起初期望不大，不料最終有4名教授願意。他學習過程中更了解自己，發現興趣不大、能力未必可及。即使事情未如所願，他也曾盡力追求，做不到也不後悔，藉此勉勵新生「什麼都不要驚，試了先算」。

自薦任教授助手

追教育夢挫敗但無悔

栢希又稱，大學期間，身邊人較有同理心，分組報告時又結識到投契的好友，談話間發現彼此都喜愛健身，上課時會互相扶持，又會相約健身後吃飯、慶祝生日等。他亦是個好動之人，朋友都稱他為「時間管理大師」，兼顧修讀更多學分，到港大任教授助手。

即將9月開學、升讀四年級生的栢希說，5月已開始構思畢業報告的方向，並諮詢教授意見，希望能順利畢業。他希望將來加入幫助殘疾人士的非牟利機構，擔任活動幹事等崗位。

SEN新生盼課室增升降台

在2022/23學年，城大有100多名特殊教育需要（SEN）學生，校方將持續開放予特殊教育需要新生申報。早前於DSE考獲最佳5科18分、患有杜興氏肌肉營養不良症的樂天，將入讀智能製造工程學，他稱會參加學系的迎新日，希望盡快融入新環境，並期望課室內增設升降台，幫助有特別需要的學生。

相關字詞﹕城市大學 腦麻痹

上 / 下一篇新聞

盧煜明倡准數據南下 河套試行吸科企 免申請直接使用 內地樣本龐大助醫療研究
盧煜明倡准數據南下 河套試行吸科企 免申請直接使用 內地樣本龐大助醫療研究
「北上」未有期 醫衛局：醫健通將增功能索病歷
「北上」未有期 醫衛局：醫健通將增功能索病歷
政策指高市價3倍「買斷」上樓資格 領清拆補償申公屋遭拒 城寨財困前業主提覆核
政策指高市價3倍「買斷」上樓資格 領清拆補償申公屋遭拒 城寨財困前業主提覆核
清拆涉3萬居民 公屋安置或賠償
清拆涉3萬居民 公屋安置或賠償
注資煥然懿居第三座「特別基金」 市建局：鼓勵業主供款維修保養
注資煥然懿居第三座「特別基金」 市建局：鼓勵業主供款維修保養
警灣仔拘68人 涉盜醉客信用卡等
警灣仔拘68人 涉盜醉客信用卡等
「光榮米線」被指違工廈用途 同座45食肆 多未接警告
「光榮米線」被指違工廈用途 同座45食肆 多未接警告
涉長洲燒炭命案 女死者男友墮斃
涉長洲燒炭命案 女死者男友墮斃
中大：無創新法治「惡性膽管阻塞」 成功率更高
中大：無創新法治「惡性膽管阻塞」 成功率更高
涉青少年網上交友性侵 半年24宗 事主最小9歲
涉青少年網上交友性侵 半年24宗 事主最小9歲
中環碼頭現江豚屍
中環碼頭現江豚屍
被「派0班」 小一轉私營 逾10人報讀 爭取後年復辦資助小一 長洲錦江小學校長對收生樂觀
被「派0班」 小一轉私營 逾10人報讀 爭取後年復辦資助小一 長洲錦江小學校長對收生樂觀
豆芽夢碎「有收穫」 餐廳見聞成靈感 多重身分 浸大學者獲藝術新秀獎
豆芽夢碎「有收穫」 餐廳見聞成靈感 多重身分 浸大學者獲藝術新秀獎
非康文管轄沙灘 八旬翁西貢遇溺危殆
非康文管轄沙灘 八旬翁西貢遇溺危殆
大灣區GBA專題：安永：信心弱更需互聯互通 灣區生活融合衍新需求 看好保險業
大灣區GBA專題：安永：信心弱更需互聯互通 灣區生活融合衍新需求 看好保險業
大灣區GBA專題：個別行業疲弱新產業續升 料銀行投資求穩
大灣區GBA專題：個別行業疲弱新產業續升 料銀行投資求穩
大灣區GBA專題：天河13政策扶港澳青創
大灣區GBA專題：天河13政策扶港澳青創
初創研駕駛分析系統 校車公司採用
初創研駕駛分析系統 校車公司採用
4名創辦人專長互補
4名創辦人專長互補
【Emily】「普通人」梁朝偉勉基層長期病學童 出席頒獎禮 「如果我可以，所有人都可以」
【Emily】「普通人」梁朝偉勉基層長期病學童 出席頒獎禮 「如果我可以，所有人都可以」
【Emily】港鐵將設AI服務大使答問 識聽三語
【Emily】港鐵將設AI服務大使答問 識聽三語
【Emily】深水埗空氣導賞團 了解社區活動空氣質素關係
【Emily】深水埗空氣導賞團 了解社區活動空氣質素關係
【Emily】渠署新款清淤機械人 遙控入河增效率
【Emily】渠署新款清淤機械人 遙控入河增效率
【Emily】民建聯議員內蒙考察氫能車 諗起北都
【Emily】民建聯議員內蒙考察氫能車 諗起北都