身障無阻大學生活 腦麻痹生勉新生敢嘗試

首離家住宿舍 伙宿友學下廚

栢希小時經常「坐唔定」，母親發現他較同齡發展遲緩，經健康院檢查，確診大腦麻痹。栢希就讀主流中學，經副學士銜接城大學士學位。栢希分享大學時解鎖不少新體驗，體驗過一年宿舍生活，他稱未曾試過獨自生活，家人亦十分擔心他能否適應，例如洗衣服、鋪牀、疊被等技能，他希望突破自己，證明給他們看自己做得到。住宿期間，他的生活多姿多彩，不時會與宿友們一同下廚，他笑稱向父母分享烹調好的西檸雞，反被問「係咪外賣」。

栢希主修心理學、副修教育，曾想過循教育心理學方向發展。為此他去年9月向6名教授自薦擔任助手，起初期望不大，不料最終有4名教授願意。他學習過程中更了解自己，發現興趣不大、能力未必可及。即使事情未如所願，他也曾盡力追求，做不到也不後悔，藉此勉勵新生「什麼都不要驚，試了先算」。

自薦任教授助手

追教育夢挫敗但無悔

栢希又稱，大學期間，身邊人較有同理心，分組報告時又結識到投契的好友，談話間發現彼此都喜愛健身，上課時會互相扶持，又會相約健身後吃飯、慶祝生日等。他亦是個好動之人，朋友都稱他為「時間管理大師」，兼顧修讀更多學分，到港大任教授助手。

即將9月開學、升讀四年級生的栢希說，5月已開始構思畢業報告的方向，並諮詢教授意見，希望能順利畢業。他希望將來加入幫助殘疾人士的非牟利機構，擔任活動幹事等崗位。

SEN新生盼課室增升降台

在2022/23學年，城大有100多名特殊教育需要（SEN）學生，校方將持續開放予特殊教育需要新生申報。早前於DSE考獲最佳5科18分、患有杜興氏肌肉營養不良症的樂天，將入讀智能製造工程學，他稱會參加學系的迎新日，希望盡快融入新環境，並期望課室內增設升降台，幫助有特別需要的學生。