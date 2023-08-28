身障無阻大學生活 腦麻痹生勉新生敢嘗試

【明報專訊】自半歲起確診大腦麻痹，今年22歲的劉栢希來到大學生涯的最後一年。栢希日常輪椅代步，說話有點費力。當談到過去大學生活時，他雀躍地分享首次離家住宿舍，與宿友一起下廚、看足球比賽。大學路不易走，栢希一步步突破自我，副修教育的他向教授自薦做助手，奮力追夢，雖最終未如心願。栢希將從香港城市大學畢業，他勉勵新生勇敢嘗試，「即使做唔到但都唔會後悔」，而自己則希望加入非牟利機構工作，幫助其他殘疾人士。
首離家住宿舍 伙宿友學下廚
栢希小時經常「坐唔定」，母親發現他較同齡發展遲緩，經健康院檢查，確診大腦麻痹。栢希就讀主流中學，經副學士銜接城大學士學位。栢希分享大學時解鎖不少新體驗，體驗過一年宿舍生活，他稱未曾試過獨自生活，家人亦十分擔心他能否適應，例如洗衣服、鋪牀、疊被等技能，他希望突破自己，證明給他們看自己做得到。住宿期間，他的生活多姿多彩，不時會與宿友們一同下廚，他笑稱向父母分享烹調好的西檸雞，反被問「係咪外賣」。
栢希主修心理學、副修教育，曾想過循教育心理學方向發展。為此他去年9月向6名教授自薦擔任助手，起初期望不大，不料最終有4名教授願意。他學習過程中更了解自己，發現興趣不大、能力未必可及。即使事情未如所願，他也曾盡力追求，做不到也不後悔，藉此勉勵新生「什麼都不要驚，試了先算」。
自薦任教授助手
追教育夢挫敗但無悔
栢希又稱，大學期間，身邊人較有同理心，分組報告時又結識到投契的好友，談話間發現彼此都喜愛健身，上課時會互相扶持，又會相約健身後吃飯、慶祝生日等。他亦是個好動之人，朋友都稱他為「時間管理大師」，兼顧修讀更多學分，到港大任教授助手。
即將9月開學、升讀四年級生的栢希說，5月已開始構思畢業報告的方向，並諮詢教授意見，希望能順利畢業。他希望將來加入幫助殘疾人士的非牟利機構，擔任活動幹事等崗位。
SEN新生盼課室增升降台
在2022/23學年，城大有100多名特殊教育需要（SEN）學生，校方將持續開放予特殊教育需要新生申報。早前於DSE考獲最佳5科18分、患有杜興氏肌肉營養不良症的樂天，將入讀智能製造工程學，他稱會參加學系的迎新日，希望盡快融入新環境，並期望課室內增設升降台，幫助有特別需要的學生。