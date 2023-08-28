「北上」未有期 醫衛局：醫健通將增功能索病歷

稱病人自主 攜電子病歷「過河」

特區政府2020年起推出特別支援計劃，讓住在大灣區但因疫情無法返港覆診的醫管局病人，可於港大深圳醫院接受資助診症服務，至今年5月推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，惟港大深圳醫院無法直接透過醫健通取得病歷，病人要先在港申請索取病歷副本，繳費後領取USB、光碟或紙本病歷，攜帶「過河」。

根據《電子健康紀錄互通系統條例》，參與醫健通的醫護提供者須在本港境內提供醫護服務，內地醫護提供者無法直接使用醫健通。醫衛局在回覆提到，病人健康紀錄屬敏感個人資料，考慮跨境醫療應用時須確保病人權利、私隱及數據安全獲保障，並能有效監管存取及使用，局方會充分考量兩地系統技術、私隱保障、數據安全及法規相容等問題，按部就班拓展電子健康紀錄互通。

當局稱，正研究讓市民上載非本地醫療紀錄，達至雙向互通，並會檢討須否修例，為醫療紀錄跨境互通及使用提供合適法律框架。

議員：病人同意下 沒理由不開放

曾任食衛局政治助理的立法會議員陳凱欣估計當局考慮到病歷私隱及公帑應用等，故推動電子病歷互通步伐緩慢。她質疑港大深圳醫院先導計劃「先導了很久，連簡單的醫健通都未通到」，估計背後或涉兩地長遠醫療對接問題，政府須考慮公帑運用，並要解決法規、醫療事故跟進、保險及藥物等問題。

陳凱欣稱，大量港人在內地生活，病歷互通有助為病人分流，以免他們湧回本港公院，並有助福利互通，譬如在醫健通記錄在內地使用醫療券的服務，促當局訂立明確時間表和目標，逐步讓內地三甲醫院使用醫健通。

醫衛界議員林哲玄認為，若病人知情及同意，雙方有規範，看不到不落實病歷互通的原因。他稱，不單考慮到長期病患者覆診的需要，萬一港人內地發生意外，醫護也可查閱病歷，得知病史、有何藥物敏感等。他認為若病人簽署同意病歷「過河」，看不到為何政府要避而不做，建議政府確保醫健通數據庫設於香港，使用者須經過本港防火牆，以免數據流出。

（數據過河系列二）