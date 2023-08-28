盧煜明倡准數據南下 河套試行吸科企 免申請直接使用 內地樣本龐大助醫療研究

明報記者 張逸羲 鄭律銘

內地早於1998年規定，內地人類遺傳資源出口等國際合作，須由中方合作單位辦理申請，至2019年11月宣布容許本港大學和公營科研機構在內地設立的分校、醫院或分支機構，可列為試點單位獨立申請。本身開設科創公司的盧煜明稱，人類遺傳資源在內地屬敏感資訊，自己過去26年只成功申請一次內地醫療數據或樣本來港，現正申請另一宗，等候審批逾兩年仍杳無音信，「我的InnoHK項目（資助期）是5年，已經行了3年都未得」。

現申請困難 26年一次成功

除了審批遙遙無期，盧煜明稱單是提出申請已處處碰壁，若以私營企業身分申請樣本過河，程序上須先在內地洽商合作單位，例如負責儲存樣本的醫院，並由對方向國家科學技術部提出申請。他說由於手續繁複，單是邀請內地機構合作已不容易，曾被不同機構婉拒；另受限於內地負面清單，港人無法在內地開設基因測試相關的公司，故不能自行在內地開設公司申請。

盧煜明早前成功研發以血漿篩查鼻咽癌，他以此為例，指本港人口不及大灣區，全年僅約1000宗鼻咽癌個案，內地「分分鐘數以萬計」，該研究篩查兩萬港人，僅得出34名確診者，若以大灣區作樣本基礎「自然全部都不同」，參與篩查及確診者數目將更龐大。

港深創新及科技園首批設施料於2024至2027年分階段落成，盧煜明認為可在創科園率先試行，讓企業可毋須申請、直接用內地數據，期望創科園硬件落成前成事，作為吸引企業落戶的軟件，「如果早些告訴我可以這樣（使用內地數據），相信很多人會『仆』過去」。

創科園統一管理 方便保安

盧續稱，本港臨牀研究本已要通過道德倫理審查，須確保數據安全，有些研究會將病人資料存在離線電腦，放樣本雪櫃也會裝保安系統，若在創科園「同一個地方、同一個system（系統）」推行，更有助數據管理，免敏感數據流出。

防泄漏 外企或須加設條件

至於長遠安排，盧煜明相信要在創科園「摸着石頭過河」，先檢視成效，「如果我們科學家覺得真的方便，內地監管機構也覺得secure（安全），才慢慢放鬆」，方針應是手續愈少、愈不繁複愈好，否則只會有違初衷（defeat the purpose）。惟他稱本港要確保不能成為內地數據流出的漏洞，故外國科研企業能否受惠仍是未知數，要考慮須否加設其他條件，譬如先在港開設分公司等。

（數據過河系列二）

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